Otkriveni mailovi iz 2018.: Evo što su šefovi Microsofta tada mislili o ulaganju u OpenAI

Odnos OpenAI-ja i Microsofta, njegovog dugogodišnjeg investitora i cloud partnera, danas se smatra jednim od najvažnijih saveza u tehnološkoj industriji. No, partnerstvo koje je stvorilo ChatGPT i preokrenulo svijet tehnologije naglavačke umalo se nije ni dogodilo. Interna komunikacija Microsoftovih direktora iz 2017. i 2018. godine, koja je ovog tjedna prikazana na saveznom sudu tijekom suđenja između Elona Muska i Sama Altmana, otkriva duboku skepsu i oklijevanje unutar tehnološkog diva oko financiranja tada malenog istraživačkog laboratorija.

"Najimpresivnija stvar u povijesti umjetne inteligencije"

Sve je započelo u kolovozu 2017. godine, kada je izvršni direktor Microsofta Satya Nadella poslao mail Samu Altmanu, čelniku OpenAI-ja, kako bi mu čestitao na pobjedi u natjecanju u videoigrama, gdje je umjetna inteligencija uspjela oponašati ljudskog igrača. Deset dana kasnije, Altman je odgovorio ambicioznim zahtjevom: tražio je usluge Microsoft Azure clouda u vrijednosti od čak 300 milijuna dolara. OpenAI-jev rad na AI sustavima koji su mogli igrati videoigre pokazivao je rane znakove uspjeha, no za nastavak projekta trebali su pet puta više računalne snage nego što su prvotno osigurali od Microsofta.

"Mogli bismo smisliti kako financirati dio toga, ali ne toliko puno", napisao je Altman, očito tražeći financijsku i inženjersku pomoć. "Mislim da će to biti najimpresivnija stvar u povijesti umjetne inteligencije."

Tada je OpenAI još uvijek bio mala neprofitna istraživačka organizacija, a ovaj je zahtjev upalio alarme unutar Microsofta. Nadella je proslijedio Altmanov mail četvorici svojih glavnih direktora tražeći mišljenje.

Hladan tuš iz Redmonda

Odgovor Microsoftovih timova bio je daleko od entuzijastičnog. Prema mailu Jasona Zandera, izvršnog potpredsjednika Microsofta, interni AI tim "nije vidio nikakvu vrijednost u suradnji". Njihov istraživački tim smatrao je da je njihov vlastiti rad "napredniji", dok se timu za odnose s javnošću nije svidjela ideja podržavanja grupe koja gura narativ o "strojevima koji pobjeđuju ljude".

Zander je sugerirao da bi se brend Azure mogao okoristiti povezivanjem s Muskom i Altmanom, ali da ne bi htio da tvrtka zbog toga "potpuno izgori", odnosno pretrpi veliki financijski udarac. Naknadna analiza pokazala je da bi Microsoft, ako ispuni Altmanove želje, mogao izgubiti oko 150 milijuna dolara tijekom nekoliko godina.

"Osim ako nam ne može pomoći da povučemo izravniji mrežni učinak s OpenAI -> poslovna vrijednost za Microsoft, morat ćemo ga odbiti", napisao je Zander.

Komunikacija je zamrla na nekoliko mjeseci, no oživljena je u siječnju 2018. Altman je tada ponudio Microsoftu licenciranje svoje AI tehnologije za igre za Xbox odjel u zamjenu za 35 do 50 milijuna dolara u Azure kreditima, no Xbox nije mogao odobriti toliki iznos. Nadella je istog dana proslijedio tu informaciju petnaestorici direktora, tražeći njihovo mišljenje i dijeleći vlastite sumnje.

​- Sve u svemu, ne mogu reći kakvo istraživanje provode i kako bi nam, ako ga podijele s nama, to moglo pomoći da napredujemo - napisao je Nadella.

​- Prema onome što Elon govori svima... on osjeća da je OpenAI na rubu nekih velikih AGI prodora... Jasno je da guraju AI na razinu na koju nitko od naših internih ili vanjskih timova ne gura - dodao je.

Strah od Amazona kao ključni motivator

Iako su bili skeptični prema tehnologiji, otkrivaju mailovi koji su prikazani na saveznom sudu, Microsoftovi direktori bojali su se nečeg drugog: da bi OpenAI mogao završiti u rukama konkurencije. Glavni tehnološki direktor Kevin Scott bio je jasan oko svojih sumnji u tehnološki proboj, ali je istaknuo potencijalne negativne posljedice odbijanja.

​- Jako sam skeptičan oko skorog proboja u AGI-ju. Po mom mišljenju, tretiraju nas kao kantu nediferenciranih grafičkih procesora, što nam uopće nije zanimljivo. Ne govore 'postoji ključan dio istraživanja koji možemo obaviti samo na Azureu zbog njegove tehničke diferencijacije'. Da govore, to bi mogao biti zanimljiv marketing - napisao je Scott.

Međutim, dodao je da bi moglo biti "nekih PR nedostataka" ako ih ne financiraju, "pa da bijesno odu u Amazon i ocrne nas i Azure na odlasku."

Jason Zander ponovio je taj strah istog dana.

​- Moj najgori scenarij je da napuste Azure zbog AWS-a, da nas, kao što Kevin kaže, ocrne na putu do tamo, i onda ostvare neku veliku novu inovaciju koja se dijeli s našim konkurentima - napisao je Zander.

Preokret koji je stvorio tehnološkog diva

Na kraju, Microsoft je obavijestio Altmana da nijedan tim unutar tvrtke ne želi sponzorirati OpenAI. Ipak, strah od Amazona očito je bio dovoljan da se razgovori nastave. Manje od 18 mjeseci nakon te prepiske, Microsoft je najavio svoju prvu veliku investiciju od milijardu dolara u OpenAI, nakon što je laboratorij osnovao profitni ogranak. Tijekom godina, Microsoft je postao najizdašniji sponzor OpenAI-ja, uloživši ukupno 13 milijardi dolara u gotovini i cloud kreditima od 2019. do 2023. godine.

Ta "oklada", kako ju je jednom prilikom nazvao Kevin Scott, višestruko se isplatila. Microsoft je dobio pristup vrhunskoj AI tehnologiji koju je integrirao u svoje ključne proizvode poput Microsoft 365 Copilota i pretraživača Bing, dok je OpenAI dobio ogromnu računalnu snagu potrebnu za treniranje svojih modela. Iako su odnosi nedavno postali manje ekskluzivni, Microsoft i dalje ostaje ključni partner OpenAI-ja, a Satya Nadella, čovjek koji je nekoć sumnjao u njihova istraživanja, trebao bi svjedočiti o tom partnerstvu na sudu.

*uz korištenje AI-ja