Šef Take-Twoa objasnio zašto je GTA 5 i dalje toliko uspješan

Izvršni direktor tvrtke Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, u nedavnom je intervjuu analizirao nevjerojatan i dugotrajan uspjeh igre Grand Theft Auto 5. Prema njegovim riječima, ključ leži u kombinaciji "izrazito društvenog" online iskustva i stalnih ažuriranja koja zadržavaju interes igrača više od desetljeća nakon izlaska igre. Njegovi komentari dolaze u trenutku dok cijela industrija videoigara s nestrpljenjem iščekuje dolazak sljedećeg nastavka, Grand Theft Auto 6.

Tajna dugovječnosti je u stalnom ažuriranju

Govoreći u novom intervjuu s podcasterom Davidom Senrom, Zelnick je istaknuo kako mnogi smatraju da je Grand Theft Auto "najvrjednije intelektualno vlasništvo u svijetu zabave ikad stvoreno". Potvrdio je da je ukupni prihod koji je ostvario samo GTA 5 "ogroman", no nije specificirao točan iznos. Igra, originalno objavljena 2013. godine, do početka 2026. prodana je u više od 225 milijuna primjeraka, čime je učvrstila svoju poziciju kao druga najprodavanija videoigra svih vremena. Čak i danas, deseci tisuća igrača svakodnevno je igraju, a redovito se nalazi na listama najigranijih naslova na popularnoj PC platformi Steam.

Prema Zelnicku, tajna ove nevjerojatne izdržljivosti leži u online komponenti igre, poznatoj kao Grand Theft Auto Online.

​- Razlog zašto ljudi nastavljaju igrati je taj što se stalno ažurira - rekao je Zelnick, dodajući:

​- Posljednji paket sa sadržajem bio je sjajan.

Naglasio je kako društveni element predstavlja temelj privlačnosti online igara, nešto što šira javnost često ne prepoznaje.

​- Možete razgovarati, povezivati se i igrati zajedno. Ljudi ne shvaćaju da su online igre izrazito društvena iskustva - nastavio je.

Kako bi ilustrirao svoju poantu, podijelio je i anegdotu o svojoj starijoj majci koja online igra kartašku igru bridge i pritom razgovara s drugim igračima koje nikada nije upoznala uživo.

Više od igre: Društveni fenomen i kulturni utjecaj

Uspjeh GTA 5 uvelike počiva na njegovom online segmentu, koji je prerastao u pravu društvenu platformu. Podaci s kraja 2025. godine pokazuju da je GTA Online imao 18,3 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika i 4,2 milijuna dnevnih igrača na svim platformama. Igra i dalje generira goleme prihode, s procjenama od 300 do 500 milijuna dolara godišnje samo od mikrotransakcija. Ukupni prihod cijele franšize od izlaska GTA V premašio je deset milijardi dolara.

Stručnjaci ističu da je ključ dugovječnosti GTA Onlinea u njegovim društvenim sustavima koji potiču timski rad i suradnju. Misije poput "Heists" (pljački) i aktivnosti unutar "Crews" (ekipa) zahtijevaju koordinaciju i komunikaciju među igračima. Mogućnost interakcije putem glasovnog chata i emotikona stvara snažan osjećaj pripadnosti i zajedništva, pretvarajući virtualni svijet Los Santosa u mjesto za druženje.

Osim toga, GTA 5 je postao kulturni fenomen koji nadilazi svijet videoigara. Poznat je po svojoj oštroj satiri suvremenog američkog društva, ismijavanju konzumerizma i opsjednutosti slavom. Njegovi likovi, dijalozi i apsurdne situacije postali su neizostavan dio internetske kulture kroz bezbrojne "memeove".

Pogled prema Grand Theft Auto VI

Uspjeh modela "igre kao usluge" (Games as a Service), čiji je GTA Online istaknuti primjer, postao je dominantan trend u industriji. Takav pristup, koji podrazumijeva kontinuirano objavljivanje novog sadržaja, pokazao se iznimno profitabilnim. Zelnickovi komentari dolaze uoči izlaska dugoočekivanog nastavka, Grand Theft Auto 6, čiji je dolazak potvrđen za 19. studenog 2026. godine. Očekuje se da će igra generirati milijarde dolara prihoda i prodati milijune primjeraka u svega nekoliko dana. Zelnick je također otkrio da je prvotni interni cilj za izlazak igre bio proljeće 2025., što znači da je razvoj kasnio otprilike 18 mjeseci, no izrazio jeje uvjerenje u isporuku "savršenstva".

*uz korištenje AI-ja