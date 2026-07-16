Šef Volkswagena: Na našim autima ne zarađujemo dovoljno

Volkswagenov problem nije u tome što kupci ne žele njegove automobile, nego u tome što koncern na njima ne zarađuje dovoljno. Izvršni direktor Oliver Blume to je otvoreno priznao u razgovoru za Bild, poručivši da su proizvodi vrlo popularni, ali da troškove treba dodatno smanjiti u svim područjima poslovanja. Time je potvrdio da najveći europski proizvođač ulazi u još dublje restrukturiranje.



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