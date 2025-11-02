Obavijesti

SVJETSKO PRVENSTVO 2026 & FM

Simulirali smo SP na Manageru: Šok svih šokova - Dalić nije zvao Modrića! Ali Hrvatska opet gazi

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Simulirali smo SP na Manageru: Šok svih šokova - Dalić nije zvao Modrića! Ali Hrvatska opet gazi
Foto: Sebastian El-Saqqa/DPA, Football Manager 2026, Canva

Zvao ga je Zlatko Dalić na prijateljske utakmice u ožujku, Hrvatska se tad nije baš proslavila, nanizali smo poraze, a Modrić je onda ostao bez pozivnice za glavni turnir. Nevjerojatno...

Nakon dvije godine čekanja, izašao je novi Football Manager! Puno je tu promjena, match day iskustvo je neusporedivo bolje, ali trebat će neko vrijeme da se sve pohvata... Redakcija 24sata testirala je beta verziju igre, odlučili smo simulirati nadolazeće Svjetsko prvenstvo u nogometu...

Na koje se, naravno, Hrvatska u popularnoj igrici plasirala. 

Ali tamo je otišla bez našeg kapetana, bez Luke Modrića! Imao je Modrić u novom Manageru nešto problema s ozljedama, pauzirao je više od dva mjeseca... Ali ozljedu je zaliječio tamo krajem siječnja. Zvao ga je Zlatko Dalić na prijateljske utakmice u ožujku, Hrvatska se tad nije baš proslavila, nanizali smo dva poraza, a Modrić je onda ostao bez pozivnice za glavni turnir. Nevjerojatno...

S tim da je u igri Modrić najavio umirovljenje 20. srpnja, dan nakon finala SP-a. Očito je planirao tamo biti. Ali Dalić je zaustavio Modrića na 194 nastupa u omiljenom dresu.

ANALIZA POPISA Dalićev rez uoči SP-a. Nekim je igračima ovo poziv na buđenje
Dalićev rez uoči SP-a. Nekim je igračima ovo poziv na buđenje

Jasno je k'o dan, fiktivni Dalić i fiktivni Modrić nisu u najboljim odnosima. Na popisu nema ni Petra Sučića koji se, za razliku od stvarnog života, nije naigrao u Interu, u igrici ima samo jedan start od prve minute u sezoni. Nema Vlašića, Marca Pašalića, Erlića, Oršića, Petkovića, Pjace, Sose...

Ovo je momčad koju je fitkivni Zlatko Dalić odlučio odvesti na turnir.

Golmani: Dominik Livaković, Kristijan Kahlina, Nediljko Labrović

Obrana: Josip Šutalo, Luka Vušković, Marin Pongračić, Dominik Prpić, Duje Ćaleta-Car, Josip Juranović, Domagoj Bradarić, Joško Gvardiol, Josip Stanišić

Sredina: Kristijan Jakić, Toma Bašić, Mateo Kovačić, Mateo Lisica, Martin Baturina, Luka Sučić, Mario Pašalić

Napad: Ivan Perišić, Franjo Ivanović, Andrej Kramarić, Dion Drena Beljo, Igor Matanović, Petar Musa, Ante Budimir

Hrvatska je u smještena u grupu D s Peruom, SAD-om i Nigerijom.

1. kolo

U prvoj utakmici skupine Hrvatska je remizirala 2-2 s domaćinom prvenstva SAD-om. Amerikanci su u utakmicu ušli furiozno, do 17. minute već su vodili 2-0 golovima Baloguna, ali Petar Musa golovima u 43. i 48. minuti Hrvatskoj donosi važan bod.

Foto: Football Manager 2026

Osim Muse, prema ocjenama, Hrvatska nije imala raspoloženih igrača... Ali je imala sreće da izvuče remi, Amerikanci su bili bolja momčad.

Hrvatska je nastupila u sljedećem sastavu (4-2-3-1). Livaković-Stanišić-Vušković-Gvadiol-Bradarić, Kovačić-Mario Pašalić, Kramarić-Sučić-Baturina, Musa.

U igru su još ušli Franjo Ivanović, Mateo Lisica i Dominik Prpić.

U drugoj utakmici naše skupine Peru je s 1-0 bio bolji od Nigerije.

2. kolo

Do pobjede su 'vatreni' zato došli u 2. utakmici skupine. Jedini pogodak protiv Perua zabio je Andrej Kramarić iz penala u 28. minuti, dovoljno je to bilo za tri boda.

Foto: Football Manager 2026

Fiktivni Dalić u ovoj je utakmici malo rotirao. Luka Vušković ispao je iz sastava, upao je Josip Šutalo. Ivan Perišić je krenuo od prve minute umjesto Martina Baturine.

Svoje minute s klupe opet su dobili Mateo Lisica i Dominik Prpić.

O MOURINHU I PLANOVIMA 'Vatreni' otvoreno: Neki troše bogatstvo na odmor i aute. Ja drugačije provodim vrijeme...
'Vatreni' otvoreno: Neki troše bogatstvo na odmor i aute. Ja drugačije provodim vrijeme...

Josip Stanišić, Mario Pašalić i Dominik Livaković bili su najbolji u našim redovima.

Foto: Football Manager 2026

Pobjeda je bila jako teško izborena, što bi se reklo, na mišiće, nije to bila neka nogometna ljepotica. Ali koga briga, Hrvatska nakon dva kola ima četiri boda i na praktički je osigurala drugi krug. Smiješi li nam se to još jedna medalja?

U drugoj utakmici naše skupine SAD je pobijedio Nigeriju 2-1 golovima Christiana Pulisica i Westona McKennieja. Za Nigeriju je precizan bio Alex Iwobi.

3. kolo

Treće kolo, nova tri boda za Hrvatsku! Vatreni su slavili protiv Nigerije 2-0, u 44. je zabio sjajni Mario Pašalić, dvije minute kasnije pogodio je i Luka Sučić.

Foto: Football Manager 2026

Bila je to naša daleko najbolja utakmica na turniru, kao momčad počeli smo se strašno dizati. Strijelci su bili i naši najbolji pojedinci, iako su, sudeći po ocjenama, više manje svi odradili solidne partije.

Sastav je ostao isti kao u prošloj utakmici, čini se da je Dalić našao svojih 11. U igru su ulazili Lisica, Baturina i Prpić.

MLADA NADA 'VATRENIH' Odbio je Dinamo, a sad je dobio Dalićev pretpoziv: Šokiran sam, mislio sam da je to poziv za U-21
Odbio je Dinamo, a sad je dobio Dalićev pretpoziv: Šokiran sam, mislio sam da je to poziv za U-21

U 2. utakmici naše skupine SAD je pobijedio Peru 3-2, ali Hrvatska je na 1. mjestu skupine zbog bolje gol razlike.

A sad, u lov na novu medalju! Uskoro stiže drugi nastavak...

Foto: Football Manager 2026

