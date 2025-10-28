Odbio je Dinamo, a sad je dobio Dalićev pretpoziv: Šokiran sam, mislio sam da je to poziv za U-21

Adriano Jagušić (20) proglašen je najboljim mladim igračem u prošloj sezoni Hrvatske nogometne lige, stoga nije čudo što je za njegove usluge ozbiljno zagrizao Dinamo. Ipak, mladi hrvatski reprezentativac šokirao je i odbio "modre", znajući kako će na Maksimirskoj 128 imati veliku konkurenciju za minutažu, što nije poželjno za mladog igrača.

Tako je Jagušić ostao u Koprivnici, ali i nastavio tamo gdje je stao. U novoj sezoni već ima četiri gola (dva u prvenstvu, dva u Kupu) uz pet asistencija, čime je već skoro nadmašio prošlogodišnju statistiku od sedam golova i tri asistencije.

U ponedjeljak je Jagušić saznao sjajnu vijest, izbornik Zlatko Dalić poslao mu je pretpoziv za A reprezentaciju nakon što je odigrao šest utakmica za U-21 reprezentaciju koju vodi Ivica Olić.

- Velika mi je čast. Nisam mogao vjerojati jutros kada sam vidio poruku. Iako je riječ o pretpozivu, nisam mogao ni sanjati što mi se događa s 20 godina. Stvarno lijepo iskustvo. To je san svakog nogometaša, mislim da sam na dobrom putu da dobijem i poziv. Samo moram nastaviti raditi, a rezultati će se sami pokazati - izjavio je Jagušić za Slaven Belupo TV.

- Probudio sam sed i vidio poruku na mobitelu. Prvo sam mislio da je to poziv za U-21... A onda sam shvatio da piše za A reprezentaciju. Uslijedio je šok. Nisam mogao vjerovati, bio sam s majkom, ona je prva doznala, pa smo proslavili.

Poručio je kako je osjećaj neopisiv i da je dobio najveću motivaciju u karijeri. Podsjetimo, Dalić je ranije u listopadu pratio utakmicu mladih "vatrenih" i Ukrajine, u kojoj je Hrvatska slavila 1-0.

- Nisam se čuo s izbornikom. U svlačionici sam tu utakmicu čuo da je na tribini i da bi moglo nešto biti, ali nisam se uopće nadao pretpozivu.

Čestitke su, kaže, padale sa svih strana, a ne razmišlja predaleko u budućnost.

- Daleko je Svjetsko prvenstvo. Ostalo je puno utakmica. Naravno, želio bih ići na SP, ali treba ići polako, pa što bude.