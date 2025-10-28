Obavijesti

Sport

Komentari 2
MLADA NADA 'VATRENIH'

Odbio je Dinamo, a sad je dobio Dalićev pretpoziv: Šokiran sam, mislio sam da je to poziv za U-21

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Odbio je Dinamo, a sad je dobio Dalićev pretpoziv: Šokiran sam, mislio sam da je to poziv za U-21
3
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Velika mi je čast. Nisam mogao vjerojati jutros kada sam vidio poruku. Iako je riječ o pretpozivu, nisam mogao ni sanjati što mi se događa s 20 godina. Stvarno lijepo iskustvo, rekao je Adriano Jagušić

Adriano Jagušić (20) proglašen je najboljim mladim igračem u prošloj sezoni Hrvatske nogometne lige, stoga nije čudo što je za njegove usluge ozbiljno zagrizao Dinamo. Ipak, mladi hrvatski reprezentativac šokirao je i odbio "modre", znajući kako će na Maksimirskoj 128 imati veliku konkurenciju za minutažu, što nije poželjno za mladog igrača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Varaždin-Slaven Belupo 1:3 01:59
Varaždin-Slaven Belupo 1:3 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Tako je Jagušić ostao u Koprivnici, ali i nastavio tamo gdje je stao. U novoj sezoni već ima četiri gola (dva u prvenstvu, dva u Kupu) uz pet asistencija, čime je već skoro nadmašio prošlogodišnju statistiku od sedam golova i tri asistencije.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U ponedjeljak je Jagušić saznao sjajnu vijest, izbornik Zlatko Dalić poslao mu je pretpoziv za A reprezentaciju nakon što je odigrao šest utakmica za U-21 reprezentaciju koju vodi Ivica Olić.

ANEGDOTA IZ DJETINJSTVA: Modrić se prije 20 godina ustao i fotografirao s nama. Moj brat sad je na korak do 'vatrenih'
Modrić se prije 20 godina ustao i fotografirao s nama. Moj brat sad je na korak do 'vatrenih'

- Velika mi je čast. Nisam mogao vjerojati jutros kada sam vidio poruku. Iako je riječ o pretpozivu, nisam mogao ni sanjati što mi se događa s 20 godina. Stvarno lijepo iskustvo. To je san svakog nogometaša, mislim da sam na dobrom putu da dobijem i poziv. Samo moram nastaviti raditi, a rezultati će se sami pokazati - izjavio je Jagušić za Slaven Belupo TV.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Otrkio je kako je i kada saznao za poziv-

- Probudio sam sed i vidio poruku na mobitelu. Prvo sam mislio da je to poziv za U-21... A onda sam shvatio da piše za A reprezentaciju. Uslijedio je šok. Nisam mogao vjerovati, bio sam s majkom, ona je prva doznala, pa smo proslavili. 

ANKETA Ocijenite Dalićev popis: Je li trebao zvati Majera i Baturinu?
Ocijenite Dalićev popis: Je li trebao zvati Majera i Baturinu?

Poručio je kako je osjećaj neopisiv i da je dobio najveću motivaciju u karijeri. Podsjetimo, Dalić je ranije u listopadu pratio utakmicu mladih "vatrenih" i Ukrajine, u kojoj je Hrvatska slavila 1-0. 

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nisam se čuo s izbornikom. U svlačionici sam tu utakmicu čuo da je na tribini i da bi moglo nešto biti, ali nisam se uopće nadao pretpozivu. 

Čestitke su, kaže, padale sa svih strana, a ne razmišlja predaleko u budućnost.

- Daleko je Svjetsko prvenstvo. Ostalo je puno utakmica. Naravno, želio bih ići na SP, ali treba ići polako, pa što bude.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025