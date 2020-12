Od početnih šest gradova početkom studenog kad su i najavili komercijalno korištenje 5G-a, Hrvatski Telekom dosad je 5G proširio na 17 hrvatskih gradova, čime su pokrili više od 1,2 milijuna građana. U isto vrijeme vidi se i da se širi dostupnost u pojedinim gradovima. Tako su primjerice početkom studenog neki dijelovi Zagreba bili slabije pokriveni, a danas i tu ima 5G signala, što se može vidjeti na karti pokrivenosti.

Podsjetimo, 5G mreža Hrvatskog Telekoma trenutno djeluje na tehnologiji dinamičkog dijeljenja spektra - DSS (Dynamic Spectrum Sharing) čija primjena omogućava upotrebu postojećih frekvencija za 5G i brzu implementaciju 5G mreže te smanjuje potrebu za novim baznim stanicama i lokacijama na specifičnim 5G frekvencijama.

Mi smo mrežu isprobali na raznim lokacijama koristeći testni Samsungov Galaxy S20 Plus i SpeedTest Ookla aplikaciju. Na zapadnom dijelu grada (Malešnica) brzine koje smo dobili su nešto iznad 100 Mbps.

Kad smo otišli u Novi Zagreb, kod Velesajma, tamo su se brzine podigle na 130-140 Mbps, a kod HT-ova sjedišta u Radničkoj dobili smo između 200 i 240 Mbps.

Najvišu brzinu uspjeli smo izmjeriti u centru Zagreba, u Teslinoj ulici i to 327 Mbps.

HT-ov član Uprave Boris Drilo pojasnio nam je razloge takvih brzina:

- Trenutačno ćete na 5G-u surfati 10 do 15 posto brže nego na 4G-u. To je zato što se koriste postojeće dostupne frekvencije, koje su se dosad koristile za 4G pomoću tehnologije zvane Dynamic Spectrum Sharing, i ograničen set dostupnih 5G tehnoloških mogućnosti. Plan s razvojem 5G-a je doći do gigabitnih brzina - rekao je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma.

Dodaje da bi za te brzine trebali pričekati sljedeću godinu kad će se dodjeljivati nove frekvencije, primjerice one na 3,5 GHz.

- Zahvaljujući tome će se udvostručiti raspoloživi spektar i omogućiti značajno povećanje brzina. U stvarnosti korisničke brzine na 5G mrežama na 3,5 GHz će biti 2-3 puta veće od onih koje sada imamo na 4G-u - dodaje Drilo.

Aukcije za te 'prave' 5G frekvencije očekuju se sredinom sljedeće godine, a do kraja sljedeće godine pola stanovništva trebalo bi biti pokriveno 5G signalom.