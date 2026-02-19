Škoda je od Enyaqa i Elroqa dobila ‘konzole’ na kotačima

Škoda se pohvalila svom dodatnom opremom koju će ugrađivati u svoje Enyaq i Elroq modele. Međutim, naglašavaju da ovo nije ‘igranje u vožnji’. Aplikacije rade samo kad je auto parkiran, pa su zamišljene kao način da kraće prođe vrijeme na punjenju ili tijekom čekanja. Škoda kaže da su nove aplikacije dostupne za Elroq i Enyaq koji imaju infotainment softver ME4 ili noviji, što se u praksi veže uz aute proizvedene od kraja 2024. nadalje.

AirConsole je dio priče od siječnja 2026. i donosi izbor igara koje se vrte na velikom središnjem zaslonu, uz zvuk preko audio sustava auta. Pokretanje je jednostavno: u infotainmentu odaberete igru, sustav vas provede kroz spajanje mobitela i mobitel preuzme ulogu gamepada. U startu je dostupno oko 15 naslova, a Škoda najavljuje da će se popis širiti s vremenom. Među igrama su razni casual, puzzle, racing i sportski naslovi, a kao poseban detalj ističe se i Tetris koji je u ovoj verziji vezan uz Škoda brend. Neke igre podržavaju i više mobitela odjednom, pa se može igrati i multiplayer, što je očito ciljanje na ekipu u autu ili roditelje s djecom na zadnjem sjedalu.

Drugi dio paketa je Spotify aplikacija u samom infotainmentu. Ideja je da ne morate paliti glazbu preko CarPlaya ili Android Auta, nego se prijavite na svoj račun i sve imate direktno na ekranu auta, uključujući podcaste. Treća aplikacija je Škoda Play, zamišljena kao video sadržaj za gledanje dok mirujete, opet najviše u scenariju punjenja ili čekanja.

Za vozače u Hrvatskoj ovo će najviše imati smisla ako često punite na javnim punjačima i imate naviku ubiti 15 do 30 minuta čekanja u autu. U praksi vrijedi provjeriti imate li ME4 ili noviji softver i je li auto spreman za te aplikacije, jer neće biti isto na svim godištima. I da, ovo je još jedan znak da se infotainment u autima sve više gura prema logici mobitela, kad stojiš, pališ zabavu, kad voziš, fokus je na vožnji.