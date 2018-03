Škola preko interneta: Nema varanja na testu i 'markiranja'

Nakon što su pet godina provodili pilot projekt po kojemu su učenici Gaudeamusa mogli jedan dan nastave pratiti iz udobnosti svog doma, od ove školske godine ova je privatna gimnazija iz Osijeka uspjela u potpunosti zaživjeti svoju ideju. Njihovi učenici nastavu prate dva dana od kuće, putem interneta, a ostale dane dolaze u školu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL



- Naš informatički tim izradio je programsku internet platformu za online nastavu i za njega dobio sredstva iz EU. Platforma je izrađena na temelju sugestija nas profesora koji smo proteklih godina provodili program praćenja nastave od kuće. Novcem od EU kupili smo sve što nam je potrebno da bi program u potpunosti podržao nastavu pa tako sada imamo neometanu vizualnu i tonsku komunikaciju sa svakim učenikom. Materijale im šaljemo tijekom nastave, primamo njihova rješenja zadataka i njihova pitanja ukoliko ih imaju. Sistem funkcionira na zadovoljstvo svih - kaže Mirna Šakić, profesorica psihologije u školi Gaudeamus koju ove godine pohađa 90-tak učenika, a s njima radi 20-tak profesora.

[video: 1199212 / online nastava u osijeku]

Tko ne prati, mora u školu

Samu ideju o uvođenju praćenja nastave od kuće u Gaudeamusu su dobili nakon što su primijetili da im učenici putnici, koji dolaze iz mjesta izvan Osijeka, na nastavu dolaze umorni i neispavani.

- Obzirom da naša škola ima jednosmjensku prijepodnevnu nastavu, željeli smo dati mogućnost učenicima da se bar jedan dan u tjednu naspavaju i da taj dan mogu provesti kod kuće, sa svojom obitelji, a ipak sudjelovati na nastavi. Ta ideja svima se svidjela iako je bilo jasno da će zahtijevati puno prilagodbe i profesora i samih učenika koji su u svemu, na početku, vidjeli mogućnost da lako eskiviraju nastavu. No, veoma brzo shvatili su da je to nemoguće - smiješeći se kaže Šakić dodajući, kako mjesto praćenja nastave za učenike nije točno definirano pa tako nastavu preko interneta mogu pratiti i u kafiću, parku, ili gdje god već žele.

- Nama je bitno da se oni prijave, da vidimo da su prisutni. To moraju učiniti u točno dogovoreno vrijeme. Mogu se javiti zvukom, da znamo da su to oni, a često im tijekom predavanja postavljamo pitanja da provjerimo prate li nastavu. Naravno, imamo i sankcije za učenike koji ne prate nastavu. Ako utvrdimo da tijekom nastave netko nije ispred ekrana, idući tjedan mora biti u školi. Iako nemamo sa njima stalan vizualan kontakt, jer je nemoguće imati na ekranu 30 učenika i pratiti ih što rade, a nije nam to ni cilj, vrlo lako utvrdimo je li netko prisutan ili ne. Imamo mogućnost uključiti vizualan kontakt kada posumnjamo da učenika nema. Oni, naravno, profesore stalno imaju na ekranu kao i ploču na koju profesor piše ako je potrebno - pojasnila je profesorica psihologije dodajući kako su nastavnici mislili na sve pokušaje kreativnih prijevara učenika.

Čak i kada pišu ispite, ne mogu se 'švercati', jer su testovi za svakog učenika personalizirani i koncipirani tako da moraju na njih odgovarati razmišljajući svojom glavom.

'Imam više volje za učenje'

Dva puta se dogodilo da tako, od kuće, prate i nastavu tjelesnog, na dane kada su učili teoriju.

- Pokazalo se da djeca imaju bolje rezultate tijekom internet nastave. Prvenstveno kroz rezultate petominutnih testova kao i provjera koje pišu nakon obrađenih cjelina. Provjere pišu u školi nakon internet nastave tako da sasvim konkretno možemo pratiti njihove rezultate - kaže Šakić.

Škola ima pravilo - u slučaju da iz gradiva koje je obrađeno internetom dobiju ocjenu manju od tri, na sljedeće predavanje moraju doći u školu. To ih dodatno motivira da imaju dobre rezultate jer žele zadržati privilegiju slušanja nastave od kuće.

- Učenici imaju dnevnik aktivnosti koji vode u Excelu; iz dana u dan pišu svoj dnevnik i planer rada. Također imaju obvezu sudjelovati u određivanju svoje profesionalne orijentacije. To čine iz pomoć aplikacije koju je izradio naš učenik Borna iz 3. razreda. Učenici imaju sve predmete određene godine školovanja i imaju zadatak tijekom nastave iz svakog predmeta upisati neko zapažanje sa nastavnog sata. Na taj način, nakon nekog vremena, dobiju puno informacija o tome što ih zapravo zanima. One ih usmjere na zone interesa pa u školi dobiju takav izborni predmet - pojašnjava profesorica i dodaje kako su internet nastavom posebno zadovoljni roditelji koji ponekad i sami gledaju predavanje preko interneta.

- Jako mi se sviđa internet nastava jer mogu malo duže spavati. Lakše nam je sve savladati ako ne idemo pet dana u školu, nego samo tri. Imamo više energije, volje za učiti. Lakše je kada si u svom domu, negdje u prirodi ili ako nekamo otputujemo, manje zaostataka imamo za odraditi. Negativnost internet nastave je jedino ako 'zašteka' internet pa ne možeš sudjelovati. Možda je negativnost i to što ne čuješ ostale učenike u nekoj raspravi jer nekada i od njih možeš dosta naučiti. Matematika i fizika su malo teže za pratiti preko interneta jer nemamo dovoljno dobru interakciju sa profesorom kada treba nešto razjasniti u izračunu. Onda ta predavanja ponavljamo u školi - kaže Ida Antunović (16), učenica 1. razreda škole Gaudeamus iz Osijeka.

Slušalice, laptop, miš i dobar internet

Slično misli i njena prijateljica Ela Kapun (16):

- Meni je internet nastava super jer ostajem kod kuće, imam svoj komoditet, ne gubim vrijeme na odlazak i dolazak iz škole, samim tim i spremanje, frizuru i šminkanje. Stignem se više odmoriti. Kada sam se upisala u Gaudeamus znala sam da imaju tu mogućnost pa mi je to bilo dodatna motivacija. Ispite je lakše pisati jer smo doma sami, nemaš ometanja u razredu, nema postavljanja pitanja, nego moraš naučiti i znati.

Nas nitko ne provjerava što radimo ispred računala tijekom nastave pa realno možeš gledati neki film u drugom prozoru laptopa ili na tv; dokle god mi slušamo internet nastavu i prikazujemo se da smo prisutni, to je ok. Druga je stvar kad otkriješ da si propustio bitan dio nastave, nisi radio zabilješke i drugo. Ako nemaš zabilješke, dobiješ minus, ako imaš više od tri minusa, ne možeš pohađati internet nastavu mjesec dana nego ići u školu - kaže Ela kojoj su roditelji u prvo vrijeme stalno upadali u sobu da provjere da li je 'na nastavi', a onda im je to zabranila.

- Nisam još otkrio način na koji se mogu švercati tijekom ispita koji pišemo tijekom internet nastave. Smijemo imati udžbenike dok pišemo test, ali da bi uopće znao gdje se što nalazi u udžbeniku, moraš to naučiti, osim toga gubiš vrijeme na traženje, što nije dobro jer za svako pitanje imamo minutu za odgovor. Tako da se eventualno možeš švercati za jedan odgovor. Kad pratim nastavu od doma, ponekad mi nedostaje ekipa iz razreda i to naše druženje - kaže iskreno Ivor Romulić (16) iz Osijeka, također učenik 1.razreda. Istog jer mišljenja i njegov brat blizanac Svebor Romulić (16).

- Brat i ja kod kuće imamo sobu pored sobe pa se tijekom nastave dovikujemo oko odgovora - smiješeći se kaže Svebor, dodajući:

- Znao sam da idem u školu koja ima internet nastavu i to mi je bilo baš fora. Nisam još isprobao kako je pratiti nastavu iz kafića, ali bih mogao. Za internet nastavu doma mi trebaju slušalice, mikrofon, laptop, miš i dobra internet mreža. Super mi je što tijekom internet nastave mogu jesti i piti, kad sam doma, jer to nitko ne vidi u razredu a ni profesorica. Ako moraš na wc, napišeš da te neće biti par trenutaka, i onda se opet prijavim kad se vratim. Imam i odmor između predmeta pa to iskoristim da malo legnem - otkriva dalje prednosti internet škole.

U ovoj školi, inače, u potpunosti slijede potrebe učenika pa tako imaju razvijen i sustav mentorstva što znači da svaki učenik ima profesora koji mu je mentor i to u segmentu znanja u kojemu je taj učenik bolji. Na taj način učenike već od prvog razreda profesionalno usmjeravaju.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.