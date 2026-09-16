'Slobodno ih ismijavajte' London znakovima protiv pametnih naočala u javnosti

Javna odbojnost prema pametnim naočalama opremljenim kamerama poprima sve konkretnije oblike. U Londonu je dosegnula i podzemnu željeznicu, gdje su se pojavile lažne naljepnice stilizirane kao službene sigurnosne obavijesti, s ciljem da osramote i upozore korisnike ovih uređaja.

Gerilski otpor u javnom prijevozu

Naljepnice koje su osvanule u vagonima londonskog metroa vjerno oponašaju vizualni identitet javnog prijevoznika. Koristeći prepoznatljivu plavu boju, ikonu naočala i Wi-Fi signal, prenose brutalno izravnu poruku: "Svi misle da izgledaš kao teški perverznjak". Iako sirova, ova intervencija pogađa srž rastuće nelagode zbog tajnog snimanja. Ovaj gerilski aktivizam nije izoliran. Slične akcije uključuju i lažne reklame na autobusnim postajama te poster s likom ozloglašenog financijera Jeffreyja Epsteina i sloganom: "Naočale za ljude koji ne poštuju pristanak".

Problem koji tehnologija ne može riješiti

Proizvođači poput Mete pokušavaju ublažiti zabrinutost ugradnjom zaštitnih mjera, poput malene LED lampice koja treperi tijekom snimanja. No, ova se značajka pokazala nedostatnom. Korisnici je lako mogu prekriti jeftinim naljepnicama koje se prodaju online kao "dodaci za privatnost", čime se snimanje u tajnosti nastavlja bez ikakvih prepreka. Problem je, čini se, više društveni nego tehnološki. Što kamera na naočalama postaje nevidljivija, to je društvena tjeskoba oko njihovog nošenja sve očitija. Negativna percepcija toliko je raširena da su uređaji u javnom diskursu dobili pogrdne nadimke poput "perverznjačke naočale", koje je popularizirao i voditelj Jimmy Kimmel.

Od online srama do fizičkog sukoba

Frustracija zbog zlouporabe pametnih naočala prelijeva se s interneta u stvarni svijet. Društvene mreže preplavljene su videozapisima u kojima korisnici snimaju prolaznike bez njihova znanja, često u svrhu "zafrkancije" ili uznemirujućih pokušaja zavođenja. Gaby Luisa iz Arizone ostala je šokirana kada je otkrila da je njezina interakcija s muškarcem snimljena i objavljena na YouTubeu bez njezina pristanka. Ekstreman primjer dogodio se u podzemnoj željeznici u New Yorku, gdje je jedna žena putniku razbila njegove Meta naočale. Incident je snimljen, no umjesto osude, žena je na internetu proglašena heroinom, što jasno pokazuje koliko je javnost umorna od toga da bude nesvjesni sudionik tuđeg sadržaja.

*uz korištenje AI-ja