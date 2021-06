Tijekom dva dana Globalnog foruma o nikotinu 30 stručnjaka s različitih područja znanosti, zakonodavstva i ekonomije u Liverpoolu je raspravljalo o budućnosti nikotina, novim tehnologijama konzumacije i o tome kako se čini da popušta demonizacija onih koji zagovaraju prakse smanjenja štete uz sve brojnija istraživanja koja im idu u prilog. Tijekom raznih panela moglo se čuti više puta i da je američka Agencija za hranu i lijekove otvorenija prema raspravi o smanjenju štete od pušenja, a upravo je dim tijekom dva dana konferencije više puta istican kao vodeći problem konzumacije duhana zbog ozbiljnih posljedica za zdravlje.

POGLEDAJTE VIDEO

U panelu Znanost: ortodoksija, izazovi i neslaganje koji je spojio znanstvenike i liječnike posebno se raspravljalo o tome zašto je teško provesti pravu, utemeljenu, znanstvenu debatu oko učinkovitosti sigurnijih nikotinskih proizvoda koji bi aktivne pušače potaknuli na prebacivanje sa dokazano opasnije alternative.

Američka znanstvenica Michelle Minton komentirala je i kulturološka i moralna pitanja te istaknula da se srednja klasa u SAD-u ne zabrinjava oko pušenja i da to treba biti zabrinjavajuće jer je stopa pušenja i dalje u određenim skupinama visoka. Istaknula je kako je pušenje radnja koja se etiketira uz siromašnije skupine i marginalizirane zajednice

Brad Rodu sa Sveučilišta u Louisvilleu istaknuo je kako se istraživačka sveučilišta financiraju uglavnom saveznim novcem i da je njihova primarna zadaća nastaviti funkcionirati i rasti te da 40 milijardi dolara koje dolazi za sveučilišta nije dovoljno za sva istraživanja i osoblje.

- Svaka institucija i istraživač se bori za oskudna istraživačka sredstva, a bore se tako da proizvode spektakularne rezultate i angažiraju medijske odjele sveučilišta da propagiraju njihova otkrića i to je postavka za nastavljanje financiranja i objavljivanje rezultata - rekao je Rodu. Govoreći o duhanu, naglasio je da savezna vlada želi društvo bez duhana te da je to uvod u isključivo negativne rezultate.

Na pitanje zašto Nacionalni institut za zdravstvo (NIH) ne bi bio uzbuđen oko istraživanja na smanjenju šteta koja mogu pokazati da se mogu ukloniti gotovo svi rizici povezani s pušenjem, Rodu je istaknuo da se ton postavlja s vrha. Kaže da je on još 1994. sugerirao da bi bezdimni duhanski proizvodi mogli biti sigurnija opcija za neke pušače te da su ga zbog toga razapeli iz Nacionalnog instituta za rak, istraživali godinu dana i da je sve trajalo još dvije godine kad je skoro izgubio posao. Ističe da financiranje ne dozvoljava sveučilištima da šire prihvate smanjenje štete od pušenja.

Na pitanje tko postavlja taj ton koji se ne može promijeniti, Rodu kaže da nema jednog izvora, već da je rašireno. Dodaje da je kroz 16 godina pokušao druge uključiti na svom fakultetu u istraživanja, ali bezuspješno.

Fizičar Roberto Sussman rekao je da u fizici stalno izazivaju i ispituju rezultate i da je tu disrupcija te da plan postoji jedino na rješenju određenih problema ili poboljšanju neke teorije. Istaknuo je pak da je u znanosti oko duhana i nikotina bilo evolucije i da je do sredine ‘90-ih godina to područje bilo slično fizici.

-Epidemiološka istraživanja koja su počela 30-ak godina prije toga i otkrila vezu između pušenja i raznih vrsta bolesti i štete za zdravlje su bila iznimno produktivna. No kontrola duhana je postala politički pokret koji djelu kao interesni lobi i da je politika preuzela stvar, a znanost stavljena po strani. Znanost je puna kontradiktornosti, nikad ne znaš hoćeš li dokazati teoriju ili ne i to ne funkcionira kad želiš implementirati regulatorna pravila - rekao je i dodao da se tu ne žele sumnje i da je tada znanost oko duhana i nikotina postala politički pokret.

- Znanost ne funkcionira tako, barem ona kojom se ja bavim - dodao je Sussman.

Grčki kardiolog, profesor Konstantinos Farsalinos, istaknuo je kako konfliktni interesi, ideologije i politički stavovi na kraju progutaju pažnju i fokus istraživanja, umjesto da dopuste znanosti da ispuni svoju svrhu pružanja vjerodostojnih podataka i informacija na temu duhana i nikotina.

- Aktivno uzrokuju štetu milijunima pušača i njihova strategija nije u provođenju istraživanja, istraživanju ili vlastita istraživanja, jednostavno žele diskreditirati one koj imaju drugo mišljenje - rekao je o ideološkim skupinama kojima je pitanje pušenja i smanjenja štete političko pitanje, a ne znanstveno. Poručio je da brojne studije pokazuju da smanjenje štete radi, ali da su brojne institucije, političari, a čak i znanstvenici usmjereni na to da sve diskreditiraju.

Govoreći o sukobima interesa, Rodu je rekao kratko kako oni postoje i moraju se prijavljivati, dok je Sussman poručio kako fizika može biti povezana s industrijama i mnogi rade i razvijaju znanost koja utječe na ljude i kretanje novca. No, on kaže da to isto nije problem, jer fizičari jednostavno moraju uz rad navesti i za koga rade, bila to NASA, američka mornarica ili netko treći.

Pitanje stava prema nikotinu komentirao je Brad Rodu koji je rekao da je predrasuda prisutna još od 1981. kad je u New England Journal of medicine objavljen rad o bezdimnom duhanu i raku usta koji je, kako kaže, većim dijelom bio lažan i krivio sve oblike bezdimnog duhana. Dodaje da je danas prisutan isti plan da su svi oblici nikotina štetni.

Michelle Minton je na to dodala kako se s odobravanjima novih proizvoda već javlja situacija u SAD-u gdje ljudi napadaju Agenciju za hranu i lijekove tvrdeći da ne bi trebala biti nadležna za to. No ističe da je u pozadini toga i veliko nepovjerenje Amerikanaca prema svim oblicima vladinih agencija, dok u svijetu FDA ima puno veće poštovanje. Naglašava i kako će postati sve teži razgovor s tezom da su svi oblici duhana jednako štetni.

- Financiranje i objave protiv proizvoda sa smanjenom štetom nastavit će se i u budućnosti, u to nema sumnje - rekao je Rodu na pitanje oko pritisaka koji očekuju mlade znanstvenike.

-Posao sveučilišta je da izaziva ortodoksni pristup i općeprihvaćena shvaćanja. Ja ne vidim tko bi drugi trebao izazvati konvencionalne pristup, oni trebaju pronalaziti nova rješenja i načine, a to se ne događa. Ako sveučilišta to neće raditi, tko će? - rekao je Farsalinos i dodao da je razlog u tome što ovo pitanje smanjenja šteta i nikotina postaje moralno, kad se znanstvena debata pretvara u političku i kad istraživanja vode unaprijed stvoreni stavovi poput ‘moramo pokazati da su smanjenje štete od duhana i nikotin loši’...

- To postaje moralno-politička debata, a ne znanstvena - rekao je i dodao na ne misli da tu ima zle namjere, ali da sveučilišta u tome sudjeluju.

POGLEDAJTE VIDEO

U panelu o regulaciji sigurnijih nikotinskih proizvoda raspravljalo se o onome što regulatori pokušavaju učiniti, ali i onome što može poći po zlu. Bivši savjetnik Tonyja Blaira, Clive Bates, istaknuo je kako pušači stari oko 40 godina su u dobi kad ‘će patiti od ozbiljnih problema’ povezanih s duhanskim dimom i da zato smatra da gorenje mora biti u fokusu rasprave oko duhana te da će to biti velika bitka, čak i u Velikoj Britaniji koja je sklona praksama smanjenja štete od pušenja.

Konzultantica Robyn Gougelet istaknula je da je za klasične pušače dolazak manje štetnih alternativa uvijek pozitivan, ali i da adolescenti i mladi ne bi trebali koristiti psihoaktivne tvari. Dodala je i da je jasno kako je najopasniji način konzumacije nikotina klasična cigareta. Kaže i kako bi smanjenje gorenja što je brže moguće trebao biti prioritet javnozdravstvenih politika.

Jeannie Cameron, potpredsjednica Juul Labsa, istaknula je dokument Svjetske zdravstvene organizacije koji po njenom mišljenju ističe dim kao problem. Dodala je i kako se protiv dima u društvu treba boriti u svim oblicima, radilo se tu o onom iz duhana ili transporta i industrije.

Gregory Conley, predsjednik Američkog udruženja za vaping, tijekom panela je istaknuo da ono što želi jest samo davanje potrošačima "stvarnih informacija" o šteti oba proizvoda. "Da ljudi mogu donijeti ispravne odluke", rekao je. Na temelju štete koju oni nanose, smatrao je, možda je "nerazumno" da su porezi na sve duhanske proizvode jednaki.