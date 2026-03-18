Šokatno istraživanje: Klimatske promjene usporile su naš planet

Znanstvenici iz Austrije i Švicarske tvrde da su novim istraživanjem potvrdili da klimatske promjene utječu na duljinu dana na Zemlji, pokazujući da je njena rotacija posljednjih desetljeća usporila više nego u gotovo ijednom drugom razdoblju u milijunima godina. Rotacija se trenutačno produljuje za 1,33 milisekunde po stoljeću, pa usporavanje nije primjetno u svakodnevnom životu, naglasili su istraživači.

Unatoč tome, njihova studija ističe da bi dulji dan mogao utjecati na precizno mjerenje vremena i navigaciju u svemirskim letovima jer se oba sustava oslanjaju na Zemljinu rotaciju.

Iako se u školama uči da dan traje 24 sata jer se Zemlja u tom periodu jednom okrene oko svoje osi, trajanje rotacije varira zbog gravitacije Mjeseca te geofizičkih procesa u unutrašnjosti planeta, na njegovoj površini i u atmosferi, piše agencija dpa.

U ranijem istraživanju Mostafa Kiani Shahvandi sa sveučilišta u Beču i Benedikt Soja s ciriškog ETH-a pokazali su da razina mora raste zbog ubrzanog topljenja leda na polovima i ledenjacima, što posljedično usporava rotaciju Zemlje.

Shahvandi je u priopćenju taj fenomen usporedio s umjetničkom klizačicom koja se sporije vrti kad raširi ruke.

Znanstvenici su potom htjeli saznati je li i u ranijim periodima klima značajno utjecala na duljinu dana.

Kako bi to utvrdili analizirali su kemijski sastav morskih fosila kao indikator razine mora te su pomoću matematičkih modela izračunali promjene u duljini dana.

Istraživanje objavljeno u ožujku otkrilo je da se Zemljina rotacija tijekom posljednjih 3,6 milijuna godina više puta mijenjala.

Planet je samo jednom usporio približno toliko kao u razdoblju između 2000. i 2020. godine – prije otprilike dva milijuna godina.

Trenutačno produljenje dana uglavnom se može pripisati ljudskom utjecaju, tvrdi Soja.

„Ono što opažamo uzrokovano je klimatskim promjenama“, rekao je za dpa.

Izračuni sugeriraju da će se planet u budućnosti, s nastavkom globalnog zatopljenja, usporavati još i više, dodaje dpa.