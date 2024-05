Solarne oluje griju more: Zbog toga će biti više uragana?

Znanstvenici kažu da je sunčeva aktivnost trenutno na svojem vrhuncu. Riječ je o 11-godišnjem solarnom ciklusu. To je dovelo do toga da se polarna svjetlost može vidjeti i u našim krajevima, a može i uzrokovati probleme u GPS i satelitskoj komunikaciji te prema novoj studiji može dovesti i do većeg broja uragana na Zemlji,

Daily Mail piše kako je nova studija pokazala da bi solarna oluja koja je pogodila Zemlju prije nekih tjedan dana, a mogla i opet kroz dva tjedna, mogla pokrenuti val uragana.

Znanstvenici su promatrali aktivnost tropskih ciklona u proteklih 5500 godina. Zaključili su da je bilo 11 vremenskih razdoblja u kojima je bilo 40 posto više oluja nego inače.

Znanstvenici kažu kako Sunce kada je aktivno pokreće snažne baklje energiziranih čestica koje pucaju kroz svemir. Kada one udare u Zemlju te čestice sa sobom donose sunčevu energiju koja zagrijava oceane što dovodi do stvaranja uragana. I ta sunčeva aktivnost najjača je upravo sada kada je u Americi sezona uragana pa se pretpostavlja da bi ovogodišnja sezona mogla oboriti rekorde.

Glavni autor studije Yang Wang rekao je za Daily Mail da je 'uloga solarne aktivnosti u modulaciji aktivnosti tropskih ciklona složena'.

- Kako se oceani zagrijavaju, imaju više energije na raspolaganju za pretvaranje u vjetar tropskog ciklona, čime potencijalno stvaraju povoljnije uvjete za razvoj jačih oluja. No primijetili smo i da sunčeva energija također može zagrijati gornje slojeve atmosfere, što smanjuje razliku u temperaturi između površine i gornjih slojeva atmosfere. Ovo ne samo da slabi okomito kretanje unutar tropskog ciklona u razvoju, već također uzrokuje pomake u atmosferskoj cirkulaciji - rekao je Wang.