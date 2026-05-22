Sony odustaje od PC verzija svojih single-player hitova?

Sony Interactive Entertainment, po svemu sudeći, okreće leđa PC igračima. Nakon šestogodišnjeg perioda u kojem su PlayStation hitovi stizali na računala, kompanija navodno obustavlja tu praksu za single-player naslove. Odluku, koja predstavlja drastičan zaokret, prvi put su mediji kao glasinu prenijeli prije dva mjeseca. Međutim, ovaj put se bazira na onom što je zaposlenicima interno priopćio šef PlayStation studija, Hermen Hulst.

Nagla promjena strategije

Od 2020. godine, PC zajednica dobila je priliku zaigrati čitav niz Sonyjevih ekskluziva. Igre poput "God of War", "Marvel's Spider-Man" i "The Last of Us" predstavile su PlayStation franšize novoj publici, a njihovi tehnički impresivni portovi postali su važan dio PC scene. No, čini se da je taj eksperiment gotov. Prema izvještajima, nadolazeći hitovi poput sage "Ghost of Yotei", akcijske igre "Saros" te "Marvel's Wolverine" ostat će zaključani isključivo na PlayStation konzolama.

Ekskluzivnost ispred svega

Glavni razlog za ovu promjenu leži u zaštiti PlayStation ekosustava. Ekskluzivni naslovi ključan su mamac za kupnju konzola, a njihova dostupnost na PC-u umanjuje tu potrebu. Iako su PC verzije generirale dodatan prihod, on je bio manji od onog na konzolama, gdje Sony zadržava sav profit. Na PC-u se dobit mora dijeliti s platformama poput Steama. Izvješća navode kako prodaja kasnijih portova navodno nije ispunila očekivanja, dok troškovi optimizacije ostaju značajni. U Sonyju stoga vjeruju da veća vrijednost leži u ekskluzivnosti koja potiče prodaju hardvera.

Multiplayer ostaje, ali gorak okus ostaje

Treba naglasiti da se ova promjena odnosi isključivo na single-player igre. Multiplayer i "live service" naslovi, kao "Helldivers 2" i "Marathon", i dalje će biti izdavani za PC. Takvim igrama potrebna je velika baza igrača da bi bile uspješne, pa je multiplatformski pristup nužan. No, za milijune PC igrača koji su uživali u Sonyjevim narativnim igrama, ovo je velika promjena. Odluka pogađa i studije za portanje poput Nixxesa. Sony se ovim potezom vraća strategiji "zatvorenog vrta", jačajući vrijednost vlastite platforme.

*uz korištenje AI-ja