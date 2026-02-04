SpaceX ide u spajanje s Muskovim AI startupom xAI uz procijenjenu ukupnu valuaciju od 1,25 bilijuna dolara. Ubrzo nakon toga Musk je objavio da je SpaceX preuzeo xAI, uz ideju da se pod isti krov spoje rakete, sateliti i razvoj AI modela.
SpaceX preuzima xAI: Musk spaja svemir i AI u privatnog diva od 1,25 bilijuna dolara
Elon Musk je početkom veljače objavio da je SpaceX preuzeo njegovu AI tvrtku xAI, a Reuters navodi da je riječ o dogovoru koji kombiniranu grupu procjenjuje na 1,25 bilijuna dolara. Prema tim navodima, SpaceX se procjenjuje na oko 1 bilijun dolara, a xAI na oko 250 milijarde dolara.
U pozadini priče je pokušaj da se skupe resursi za sve skuplje utrke u umjetnoj inteligenciji. xAI stoji iza chatbota Grok i velikih ulaganja u računalnu infrastrukturu, dok je SpaceX Muskov najveći privatni adut s prihodom iz lansiranja i Starlinka. Ideja spajanja, kako je Musk opisao, je ubrzati gradnju AI kapaciteta i povezati je sa svemirskim sustavima, od satelitskog interneta do budućih projekata vezanih uz podatkovne centre i energiju.
Oni koji pak malo više prate primjetili su kako u zadnje vrijeme većina Muskovih projekata bilježi ogromne padove. Tesla stoji najlošije u zadnjih nekoliko godina, a i na Grok se navodno novac uglavnom troši, bez da se dovoljno istog vraća. U principu jedino što Musku i dalje funkcionira je Starlink, tako da se ovakav potez može protumačiti kao korištenje jedne kompanije za spas druge.
Reuters u zasebnoj vijesti dodaje da je objava potaknula rast dionica nekoliko američkih “svemirskih” kompanija jer tržište to čita kao signal da će AI ulaganja gurati i potražnju u širem svemirskom sektoru. Uz sve to, spominje se i da je SpaceX već dugo kandidat za veliki izlazak na burzu, pa će investitori posebno gledati kako se ovakvo spajanje uklapa u planove oko financiranja i upravljanja.
Ovdje je bitno razlikovati dvije stvari: valuacije koje se spominju odnose se na privatno tržište i procjene iz izvora bliskih dogovoru, a ne na cijenu dionice na burzi. U idućim danima ključna pitanja bit će struktura transakcije, odnos dionica između ulagača SpaceX-a i xAI-ja, te koliko će brzo “spajanje na papiru” donijeti stvarne promjene u proizvodima i infrastrukturi.
