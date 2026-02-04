SpaceX preuzima xAI: Musk spaja svemir i AI u privatnog diva od 1,25 bilijuna dolara

Elon Musk je početkom veljače objavio da je SpaceX preuzeo njegovu AI tvrtku xAI, a Reuters navodi da je riječ o dogovoru koji kombiniranu grupu procjenjuje na 1,25 bilijuna dolara. Prema tim navodima, SpaceX se procjenjuje na oko 1 bilijun dolara, a xAI na oko 250 milijarde dolara.

U pozadini priče je pokušaj da se skupe resursi za sve skuplje utrke u umjetnoj inteligenciji. xAI stoji iza chatbota Grok i velikih ulaganja u računalnu infrastrukturu, dok je SpaceX Muskov najveći privatni adut s prihodom iz lansiranja i Starlinka. Ideja spajanja, kako je Musk opisao, je ubrzati gradnju AI kapaciteta i povezati je sa svemirskim sustavima, od satelitskog interneta do budućih projekata vezanih uz podatkovne centre i energiju.

Oni koji pak malo više prate primjetili su kako u zadnje vrijeme većina Muskovih projekata bilježi ogromne padove. Tesla stoji najlošije u zadnjih nekoliko godina, a i na Grok se navodno novac uglavnom troši, bez da se dovoljno istog vraća. U principu jedino što Musku i dalje funkcionira je Starlink, tako da se ovakav potez može protumačiti kao korištenje jedne kompanije za spas druge.

Reuters u zasebnoj vijesti dodaje da je objava potaknula rast dionica nekoliko američkih “svemirskih” kompanija jer tržište to čita kao signal da će AI ulaganja gurati i potražnju u širem svemirskom sektoru. Uz sve to, spominje se i da je SpaceX već dugo kandidat za veliki izlazak na burzu, pa će investitori posebno gledati kako se ovakvo spajanje uklapa u planove oko financiranja i upravljanja.

Ovdje je bitno razlikovati dvije stvari: valuacije koje se spominju odnose se na privatno tržište i procjene iz izvora bliskih dogovoru, a ne na cijenu dionice na burzi. U idućim danima ključna pitanja bit će struktura transakcije, odnos dionica između ulagača SpaceX-a i xAI-ja, te koliko će brzo “spajanje na papiru” donijeti stvarne promjene u proizvodima i infrastrukturi.