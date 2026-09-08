Spavate s hrkačem? Ove Anker slušalice pokušat će ga utišati uz pomoć umjetne inteligencije

Anker Soundcore na sajmu IFA 2026 u Berlinu predstavio je ukupno devet novih proizvoda. Među njima su četiri nova audio uređaja s vlastitim THUS AI čipom, nove slušalice za spavanje te dva zvučnika namijenjena korištenju na noćnom ormariću. THUS AI čip koristi se za obradu zvuka, poboljšanje jasnoće poziva i upravljanje bukom. Anker je najavio i ulazak na tržište bezreceptnih slušnih pomagala, koja bi trebala biti predstavljena kasnije ove godine.

AeroClip 2 Pro

Foto: Anker

AeroClip 2 Pro su slušalice otvorenog dizajna s kopčom za uho, a među njihovim funkcijama je i snimanje razgovora uz pomoć umjetne inteligencije. Snimanje se pokreće jednim dodirom, a slušalice mogu snimati razgovore uživo i online sastanke, kao i obje strane telefonskog razgovora.

Snimke se putem aplikacije Soundcore mogu prenijeti na telefon ili tablet, nakon čega AI jezični model može izraditi sažetak sastanka. Snimljeni sadržaj moguće je naknadno pretraživati.

Za pozive se koristi sustav sa šest senzora – četiri mikrofona i dva senzora koštane vodljivosti. AeroClip 2 Pro imaju 11-milimetarske pretvarače s dvostrukom membranom, podršku za LDAC i Hi-Res zvuk.

Baterija omogućuje do 10 sati reprodukcije, odnosno do 30 sati s kućištem za punjenje. Deset minuta punjenja trebalo bi biti dovoljno za do tri sata dodatne reprodukcije. Cijena i točan datum početka prodaje još nisu objavljeni, a lansiranje se očekuje u idućim mjesecima.

AeroClip 2

Foto: Anker

AeroClip 2 druga su generacija otvorenih slušalica s kopčom za uho. I one koriste THUS AI čip za obradu glasa tijekom telefonskih razgovora.

Anker navodi da je dizajn testiran na 2000 različitih profila ušiju. Slušalice imaju 12-milimetarski dinamički pretvarač i podršku za LDAC.

AeroClip 2 nude do osam sati reprodukcije, odnosno do 32 sata uz kućište. Podržavaju i AI prijevod u stvarnom vremenu, uz Apple MFi certifikaciju i funkciju dostupnu jednim dodirom na kompatibilnim iOS uređajima.

Space 2 Pro

Foto: Anker

Space 2 Pro su naglavne slušalice s aktivnim poništavanjem buke (ANC) i THUS AI čipom. Za pozive koriste šest mikrofona, dok se za ANC koristi sustav s osam mikrofona.

Anker navodi da sustav za izdvajanje glasa može raditi u pozadinskoj buci jačine do 100 dB, dok je prilagodljivi ANC namijenjen smanjenju zvukova poput razgovora, tipkanja i rada klimatizacijskih uređaja.

Slušalice imaju 35-milimetarske pretvarače, podršku za LDAC i personalizaciju zvuka putem HearID 5.0.

Trajanje baterije iznosi do 60 sati s isključenim ANC-om, odnosno do 30 sati s uključenim ANC-om. Podržani su Bluetooth 6.1, povezivanje s dva uređaja istodobno i prostorni zvuk.

Liberty Buds 2

Liberty Buds 2 su in-ear slušalice koje također koriste THUS AI čip. Imaju ukupno osam senzora, uključujući dvije jedinice za obradu glasa.

ANC sustav koristi šest mikrofona, a Anker navodi da je smanjenje buke dvostruko učinkovitije nego kod prethodnih modela. Tu je i Comfort ANC način rada koji je osmišljen kako bi smanjio osjećaj pritiska u ušima.

Liberty Buds 2 imaju TÜV certifikat za dizajn i udobnost.

Nova bezreceptna slušna pomagala

Anker je najavio i novi model bezreceptnih (OTC) slušnih pomagala, čije se predstavljanje očekuje kasnije ove godine.

Uređaj će koristiti THUS AI čip i četiri usmjerena mikrofona za obradu govora u bučnim okruženjima. Prema Ankeru, čip može izvoditi 7,2 milijarde operacija u sekundi.

Najavljeno trajanje baterije iznosi do 12 sati, odnosno do 36 sati uz kućište za punjenje. Pet minuta punjenja trebalo bi omogućiti dodatna dva sata korištenja. Cijena i datum lansiranja bit će objavljeni naknadno.

Sleep Earbuds 4 Pro

Foto: Anker

Sleep Earbuds 4 Pro nove su slušalice namijenjene praćenju sna. Koriste PPG senzor za praćenje podataka tijekom noći, uključujući srčani ritam i varijabilnost srčanog ritma (HRV).

Slušalice koriste Soundcoreovu funkciju BioSync za reprodukciju prilagodljivih zvučnih zapisa tijekom uspavljivanja. Imaju i sustav smanjenja buke razvijen za korištenje tijekom spavanja te prilagodljivo maskiranje hrkanja.

Kućište za punjenje opremljeno je ugrađenim AMOLED zaslonom preko kojeg se mogu mijenjati zvučne i postavke spavanja, postaviti alarm te pregledati izvještaj o spavanju.

Sleep Earbuds 4

Sleep Earbuds 4 također su namijenjene spavanju, a donose sustav smanjenja buke i AI funkciju za maskiranje hrkanja koja prilagođava zvuk obrascima hrkanja u stvarnom vremenu.

Prema podacima proizvođača, slušalice su razvijene na temelju baze s više od 10.000 uzoraka ušiju. Njihov dizajn je 20 posto tanji u odnosu na model Sleep A30, što bi trebalo smanjiti pritisak pri spavanju na boku.

SleepLab Pro

Foto: Anker

SleepLab Pro Bedside Sleep System je zvučnik za noćni ormarić koji može pratiti san bez uređaja koji se nosi na tijelu.

Za praćenje koristi 60-gigaherzni mmWave radar, a sustav može pratiti ciklus spavanja bez izravnog kontakta s korisnikom. Uz praćenje sna uređaj nudi zvukove za opuštanje, vježbe disanja i prostorni zvuk.

SleepLab Pro ima dva pretvarača i višebojno ambijentalno osvjetljenje. Tu je i funkcija simulacije izlaska sunca za postupno buđenje.

SleepLab

SleepLab je jednostavniji zvučnik za noćni ormarić koji omogućuje reprodukciju glazbe, podcasta i drugih audio sadržaja bez korištenja telefona.

Uređaj nudi više od 180 zvukova bijelog šuma i zvukova za disanje. Dva zvučnika stvaraju prostorni zvuk, dok se ambijentalno osvjetljenje može sinkronizirati sa zvukom.

SleepLab ima i simulaciju izlaska sunca, alarm s postupnim povećavanjem glasnoće te rezervnu bateriju. Cijene i datum početka prodaje za SleepLab i SleepLab Pro bit će objavljeni naknadno.