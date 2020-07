Split dobiva moderni centar za obrazovanje budućih djelatnika u turizmu za cijelu županiju

Projekt REcionalnog centra kompetentnosti vrijedanviše od 100 milijuna kuna. Na mjestu Turističko-ugostiteljske škole planira se izgraditi nova zgrada, a novi programi školovat će stručnjake za moderni turizam

<p><strong>Nejednake izlazne kompetencije učenika</strong> iz 15-tak srednjih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje imaju barem jedno od zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva, slaba opremljenost i nedostatni kapaciteti za moderno poučavanje, nemogućnost kontinuirane praktične nastave tijekom cijele godine i nezainteresiranosti gospodarstva za sudjelovanjem u obrazovanju, doveli su osnivanja Regionalnog centar kompetentnosti (RCK) u ugostiteljstvu i turizmu u Splitu.</p><p><strong>Kao dio ovog velikog projekta</strong> koji će do 2023. godine uvesti novi pristup obrazovanja i unaprjeđenje ljudskih potencijala u turizmu, nedavno je odobreno 74,3 milijuna kuna od Europskog socijalnog fonda (85 %) i državnog proračuna (15 %). Za nastavak projekta uskoro se očekuje dodatnih 30 milijuna kuna Europskog fonda za regionalni razvoj te 67 milijuna kuna Splitsko-dalmatinske županije. Između ostalog, novac će se utrošiti na aktivnosti za obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje učenika i odraslih u ugostiteljstvu i turizmu prema stvarnim potrebama poslodavaca, akademiju za usavršavanje nastavnika i mentora u gospodarstvu te gradnju nove škole na mjestu sadašnje Turističko-ugostiteljske škole u Splitu, inače nositelja ovog projekta.</p><p>- Jedna od osnovnih aktivnosti RCK će biti razvoj novih kurikuluma, kako za redovno obrazovanje tako i za obrazovanje odraslih. U Hrvatskoj je šest RCK-a koji imaju slične zadatke, a svaki centar je dobio mogućnost razviti jedan program iz redovnog obrazovanja i međusobno podijeliti ostalima. Naš zadatak u Splitu je napraviti novi program za Hotelijersko-turističkog tehničara kojeg ćemo s našim partnerima iz gospodarstva i srednjim školama iz Trogira i Bola početi eksperimentalno izvoditi predstojeće školske godine" – kazao je ravnatelj <strong>Ivo Bilić, ujedno čelnik i začetnik projekta RCK Split, s kojim je bivši ministar turizma Gari Capelli u lipnju potpisao ugovor o provedbi projekta.</strong></p><h2>Šesti regionalni centar za turizam i ugostiteljstvo</h2><p>Dodajmo, osim Turističko-ugostiteljske škole Split, službeni Regionalni centri strukovnog obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u Hrvatskoj su Srednja škola Zabok, Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Ugostiteljska škola Opatija, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula te Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik. </p><p>- Od ove jeseni u Splitu krećemo s novim dualnim modelom obrazovanja 10 kuhara i 10 konobara u razredu, čime ćemo doći na broj od 30 razrednih odjela s oko 630 učenika. Kad se izgradi nova zgrada imat ćemo priliku povećati kapacitete do 34 razreda, a upravo će povećanje biti na kvalifikacijama koje su najtraženije na tržištu rada, a to su kuhar, slastičar i konobar. Novi pristup obrazovanju će se ogledati i u nekim digitalnim sadržajima koje ćemo razviti kako bi učenici bili što motiviraniji za rad, između ostalog, pokušat ćemo razviti virtualnu stvarnost kako bi učenici stekli neka znanja i vještine koja ne bi razvili klasičnim načinom obrazovanja. U projektu je partner i udruga Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija koji će sudjelovati u pripremi učenika za razna natjecanja u ugostiteljstvu i u organizaciji natjecanja i smotri koja će se u sklopu RCK redovito održavati - pojasnio je Bilić.</p><p><strong>U RCK Split oko trećina sredstava</strong> utrošit će se u opremanje nove, kao i partnerskih škola. Nova će se graditi na mjestu postojeće na splitskom Spinutu, a sadašnja zgrada će se dijelom srušiti te će se neki dijelovi rekonstruirati i nadograditi. Do sada je napravljen Glavni projekt, u postupku je izdavanje građevinske dozvole, a početak gradnje se očekuje idućeg ljeta. Završetak je planiran do kraja 2022. godine, tako da će sve aktivnosti RCK Split u zadnjoj godini projekta bile izvedene u novoj zgradi. Postojeća škola ima oko 2.500 četvornih, a u buduća će sa školskom radionicom imati čak 9.000 m². </p><p>Nova škola imat će pet kuharskih praktikuma, dvije demonstracijske kuhinje, jednu s 9 boxova, a drugu s gledalištem. Obje će biti opremljena videokonferencijskom opremom za prijenos na daljinu. Planirana su i tri konobarska praktikuma, te slastičarski, barmenski praktikum i kušaonica. Svi praktikumi imati će i učionički dio s najmodernijom tehnologijom.</p>