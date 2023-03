Splitski studenti maskama prikazali kako su se osjećali u pandemiji: 'Teško, izazovno..'

Moja maska je nastala baš u vrijeme pandemije, a moram priznati kako mi je to bio najgori dio studiranja i na mene je baš to nekako utjecalo. Došao je zadatak maske gdje sam mogao pokazati kako se osjećam, što za mene predstavlja maska te kako sam se nosio s tim razdobljem. Ona je po meni malo osobnija i teže je za objasniti – rekao nam je Ivan Vrček student prve godine diplomskog studija na Umjetničkoj akademiji u Splitu na odsjeku dizajna vizualnih komunikacija.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL





U Galeriji CTRL+Z u prostorima Umjetničke akademije otvorena je izložba Maske 20/23. Izložba prikazuje različite maske za glavu od tradicionalnih do avangardnih, od životinjskih do fantastičnih stvorenja, te od jednostavnih do složenih struktura.



Sve maske nastale su pod vodstvom izv. prof. art. Maris Cilić i asistentice Ane Bodrožić, a sudjelovalo je preko 30 studenata.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL





- Kada smo bili u lockdownu sva nastava je prešla online, a imali smo predmet 'Ilustracije' koji zahtjeva resurse i realizaciju u stvarnom svijetu. Bilo je jako teško virtualno organizirati nastavu, osim standardnih zadataka trebalo je pronaći nešto izazovnije. Projekt Face Value u organizaciji Festivala animacije i dizajna likova Pictoplasma, Berlin, je bio upravo to. Od sudionika se tražilo da izrade masku koja se potom prezentirala na službenim stranicama Festivala – rekla nam je profesorica Maris Cilić te dodala kako je organizacija nastave u tom razdoblju bila izrazito izazovna.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL





Izložba Maske 2020. se bavila temom samoizrade maski, prikazivanjem kreativnih i inovativnih rješenja u različitim tehnikama. Izložba je imala za cilj istražiti gdje se dodiruju umjetnost, dizajn, javno zdravlje, potičući ljude da usvoje i prilagode vlastite maske kao sredstvo osobnog izražavanja.





- U jednom trenutku promislila sam kako je šteta što te maske nisu izašle u stvarni svijet, nikad ih nismo prikazali. Tako je došlo do ideje da ih prikažemo u galeriji i to u proširenom izdanju: sudjeluju nove generacije pa čak i profesori – rekla je Maris te otkrila kako je bila i zabava otvaranja gdje su profesori i studenti bili maskirani.



Maske 2023. nastale u vrijeme kada su ukinute mjere samoizolacije i nošenja maski. U ovom slučaju maske se promatraju kao karnevalski kostimi koji transformiraju izgled osobe i unose osjećaj igre i otkačenosti u karnevalske svečanosti.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL





- 2020. godine smo promatrali maske kao one koje nas štite, dolaze iz konteksta tog trenutka: lockdown, strah od virusa, maske koje svakodnevno moramo nositi iz medicinskih razloga. Promišljalo se kako učiniti jednu takvu masku zanimljivom, što ona može predstavljati i kako se pomoću nje izraziti. Cilj je bio da se studenti oslobode percepcije tih maski. Već 2023. godine maske radimo u kontekstu karnevala i kao zabavu. To je zapravo priča izložbe, kako jedan tako jednostavan predmet možemo gledati na dva načina – rekla nam je Maris.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL





Izložbom 2023. studenti žele pokazati važnost očuvanja i promicanja tradicionalnog umijeća izrade maski za glavu, istovremeno istražujući mogućnost suvremenog i eksperimentalnog oblikovanja.