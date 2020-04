Spoileri 'pogurali' izlazak: The Last of Us 2 igramo 19. lipnja Postapokaliptična igra donosi nam nove pustolovine mlade Ellie, ali ovog vikenda su procurili detalji o samoj radnji. Zbog toga su izdavači odlučili igru objaviti 19. lipnja, a ne nešto kasnije ove godine