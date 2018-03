'Oni prate vaše ponašanje na internetu, a vi to ni ne znate'

Pet dana trebalo je Marku Zuckerbergu da se oglasi nakon najvećeg skandala koji je pogodio Facebook od njegova osnutka.

Zuckerberg je priznao “pogreške” i obećao poboljšanja nakon otkrića da se osobnim podacima milijuna korisnika njegove društvene mreže koristila britanska tvrtka Cambridge Analytica. Tvrtku optužuju da je bez pristanka prikupila informacije o približno 50 milijuna korisnika Facebooka što je iskoristila u Trumpovoj kampanji 2016. godine.

- Činjenica jest da je Cambridge Analytica zloupotrijebila povjerenje Facebooka i ljudi koji su dali svoje privatne podatke ‘nevinoj’ aplikaciji. Međutim, postavlja se pitanje tko je uopće odgovoran za kreiranje okoline, odnosno platforme gdje je nešto takvo moguće. To je naravno Facebook - smatra Vanja Prahić, voditelj tima za društvene mreže svih brendova unutar 24sata.

Ima još takvih?

Dodaje da se postavlja pitanje koliko još sličnih tvrtki postoji koje se poigravaju privatnim podacima koje Facebook prikuplja?

- Gotovo cijeli poslovni model se zasniva na prikupljanju podataka korisnika kako bi im oglašivači što preciznije mogli servirati oglase. Zuckerberg je, osim isprike, najavio i mnoge izmjene pravila za pristup podacima korisnika te naveo sve izmjene koje su se već dogodile. Sve te mjere su svojevrsno priznanje da je cijela stvar zaista otišla predaleko i da Facebook sigurno snosi dio odgovornosti za izborni rezultat predsjedničkih izbora u SAD-u - kaže Prahić.

Lažne vijesti

Prema njegovim riječima, Zuckerberg se polako mora pomiriti s činjenicom kako se Facebooku više neće tolerirati da sam sebe regulira, nego će trebati prihvatiti i neke dodatne mjere kojima će se ograničiti baratanje privatnim podacima korisnika.

Foto: STEPHEN LAM/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- I sigurno se neće stati samo na tome. Fake news, govor mržnje i zloupotreba privatnosti su problemi koji su nastali upravo zbog Facebooka. Ništa drastično se neće promijeniti dok sam Facebook ne prizna da je veliki dio problema. Vidjet ćemo samo hoće li to shvatiti sami ili će na to biti prisiljeni od strane drugih regulatora. Facebook je postao važan društveni fenomen i više nije samo društvena mreža. ‘Žao nam je’ više nije dovoljno - zaključuje Prahić.

Komunikacijski stručnjak Marko Rakar ističe kako su posljedice po Facebook već vidljive jer su vrijednosti njihovih dionica u satima nakon otkrića cijele afere pale za pedesetak milijardi dolara.

- Dioničari će se sasvim sigurno pitati kako se to dogodilo. Tražit će zaustavljanje ove situacije i sprečavanje ičega sličnog ovome u budućnosti. Za pretpostaviti je da će najveće posljedice ove afere snositi interna organizacija Facebooka te će se kao posljedica promijeniti način na koji pristupaju, upravljaju i dijele korisničke podatke - kaže Marko Rakar.

Dodaje da je Zuckerbergova isprika klasični primjer pokušaja kontrole štete.

- No čitajući izvještaje, sasvim je jasno kako je Facebook za ovo ‘curenje’ podataka znao jako dugo, dvije godine ili više, te u tom svjetlu treba promatrati i ovu izjavu. Ova isprika doista je široka i duboka, no njezina prvenstvena namjena je da umiri dioničare i korisnike, a puno manje govori o iskrenoj namjeri da se stvari u budućnosti promijene - rekao nam je Rakar.

Kad je u pitanju žaštita korisnika, oni se, kako tvrdi ovaj komunikacijski stručnjak, ne mogu zaštititi.

Mark želi sve umiriti

- Mogu pokušati minimalizirati svoj ‘digitalni otisak’, no to je vrlo ograničenog opsega i ne može značajno umanjiti analitičke sposobnosti Facebooka ili neke druge zainteresirane strane. U digitalnom svijetu svaka aktivnost koju poduzmemo negdje se evidentira, trošak skladištenja podataka gotovo da i ne postoji te je samo pitanje nečije analitičke sposobnosti da iz milijardi redaka podataka počne izvlačiti zaključke. Ako i zaustavimo Facebook u tome, tu su i dalje druge društvene mreže, tu su internet-provideri, tu su Google i deseci drugih organizacija koji vaše ponašanje na internetu prate već godinama, ali to ni ne znate - kaže Rakar.

Na pitanje hoće li ljudi sad masovno napuštati Facebook, odgovara: “Maleni, aktivistički raspoloženi dio ljudi će zbog ovoga napustiti Facebook, no ne vjerujem da će ova situacija dovesti do značajnijeg osipanja. Dapače, moguće je da će mnogi koji nisu bili korisnici odlučiti otići i pogledati što je na Facebooku toliko zanimljivo”.

- Facebook se suočava s gubitkom korisnika samo u onim segmentima u kojima je određenim grupacijama ljudi druga platforma zanimljivija. Primjerice, znamo da mladi puno više vole Instagram od Facebooka (iako je Facebook vlasnik Instagrama), stariji nešto više preferiraju Twitter, dok neke demografije koriste samo pojedine Facebookove servise, kao što je to npr. Messenger - zaključuje Rakar.

Posljednja afera je jedna u nizu mnogih koja je uzdrmala Facebook, no za razliku od drugih, za sada još navodnih optužbi, ovaj put je jedan “pokajnik” ponudio i niz dokumenata koji potvrđuju kako je Facebook znao što se događa, ali zapravo nije obraćao pozornost.

- Facebook je mogao vidjeti što se događa. Njihovi sigurnosni protokoli su se aktivirali jer je Kogan počeo povlačiti golemu količinu podataka, no navodno im je rekao kako je to za potrebe znanstvenog istraživanja. Pa su oni odgovorili: ‘Dobro’ - rekao je stranim medijima Christopher Wylie, bivši zaposlenik Cambridge Analytice i zapravo idejni začetnik korištenja privatnih podataka korisnika Facebooka.

Boje se i brišu profile

Ovaj 28-godišnji Kanađanin, po mnogočemu tipični kompjutorski “nerd”, odigrao je središnju ulogu u skandalu. Jednu od ključnih uloga odigrao je i Alexandr Kogan, koji je u ime tvrtke Cambridge Analytica u samo nekoliko tjedana na elegantan način došao do podataka o preferencijama i životnom stilu milijuna korisnika Facebooka. Većina korisnika Facebooka ne razmišlja o tome što i koliko ova društvena mreža zna o njihovu načinu života i na koje sve načine može manipulirati njihovim ponašanjem. Privatne fotografije, zanimljivi događaji, ideje, glazba, knjige i sl. samo su dio onoga što se može pronaći na bilo kojem profilu. Naoko trivijalne informacije bez velikog globalnog značenja pokazale su se dobrim izvorom informacija. Oni koje je ova afera posebno uzdrmala obrisali su svoje profile s Facebooka u strahu od njihove zloupotrebe.