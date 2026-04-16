Stellantis gasi proizvodnju vozila u francuskom Poissyju

Budućnost tvornice u Poissyju već je godinama neizvjesna. Prema upućenom izvoru iz industrije, pogon bi ove godine trebao proizvesti samo nekih 68.000 vozila i 65 tisuća u 2027. Još 2023. proizveli su 145.800 vozila.

Multinacionalni automobilski div Stellantis objavio je u četvrtak da će u roku od tri do četiri godine prestati proizvoditi vozila u tvornici u Poissyju pokraj Pariza, u sklopu šire strategije smanjenja viška proizvodnih kapaciteta u Europi. Proizvođač Jeepa i Peugeota već dugo muku muči s viškom proizvodnih kapaciteta u Europi gdje se prodaja automobila još nije vratila na pretpandemijsku razinu.

Situaciju dodatno otežavaju naglo širenje jeftine kineske konkurencije i neočekivano spor prijelaz na električna vozila. U takvim je uvjetima Stellantis ove godine odlučio otpisati više od 22,2 milijarde eura u poslovanju s električnim vozilima, istaknuvši prilagodbu ponude potražnji i usklađivanje s novim američkim propisima o emisijama.

Stellantis je odbio komentirati procjene.

Prema navodima glasnogovornika tvrtke za Reuters, nakon sastanka sa sindikatima, proizvodnja modela DS3 i Opel Mokka u Poissyju trebala bi prestati najranije krajem 2028. godine.

Nakon toga tvornica više neće proizvoditi nova vozila, već će se usmjeriti na proizvodnju autodijelova za druge Stellantisove pogone. Uprava je na sastanku sa sindikatima rekla i da će konačan datum završetka proizvodnje, zasad predviđen za kraj 2028., biti potvrđen naknadno.

Stellantis istodobno planira uložiti 100 milijuna eura u modernizaciju pogona u Poissyju kako bi omogućio nove aktivnosti, poput trodimenzionalnog printanja dijelova, te obnove i recikliranja rabljenih vozila.

Danas u Poissyju radi oko 1.600 zaposlenika, a do 2030. brojka bi se zbog starenja radne snage trebala spustiti na 1.200. Uprava istodobno očekuje da će za nove aktivnosti morati otvoriti oko 1.000 novih radnih mjesta, uz već pokrenut program dokvalifikacije zaposlenika, rekao je glasnogovornik.

Tvornicu je još 40-ih godina izgradio američki Ford, a potom ju je preuzeo Chrysler, a nakon njega Peugeot. Godine 2021. ušla je u sastav Stellantisa. Na vrhuncu proizvodnje 1976. godine zapošljavala je gotovo 27.000 radnika i proizvodila više od 500.000 vozila godišnje.

