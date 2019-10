Stigao konačni datum: Stari DVB signal gasi se 25. svibnja

HAKOM je objavio u ponedjeljak kako će odašiljanje televizijskih signala u starom DVB-T MPEG-2 sustavu, umjesto 1. srpnja, prestati već od 25. svibnja u pojedinim regijama, a to znači da ćete do tada morati kupiti televizor ili digitalni prijamnik koji mogu primati novi signal - ako gledate televizor preko zemaljske antene.

Početkom rujna krenuli smo s prelaskom na novi sustav kodiranja slike DVB-T2 koji nam donosi puno kvalitetniju HD sliku i druge mogućnosti, a taj proces bit će gotov prije prije početka Europskog prvenstva u nogometu. Pomicanje datuma tražili su iz Odašiljača i veza, a jedan od razloga je i da se izbjegnu drame s gašenjem signala baš u vrijeme odigravanja utakmica.

Ako gledate digitalnu zemaljsku televiziju, znači preko antene, zbog prelaska na kvalitetniju tehnologiju trebali bi do 25. svibnja nabaviti televizor ili barem digitalni prijamnik (set-top box) koji će moći primiti novi signal. Uređaji bi na sebi trebali imati oznake H.265 i DVB-T2 kako bi bili sigurni da to možete gledati, a bolji uređaji su to imali već prije pet - šest godina.

Televizori s dijagonalama od 80-ak centimetara s podrškom za novi sustav mogu se kupiti i za manje od 1000 kuna. Ako pak ne želite mijenjati televizor, dodatni prijamnik, sličan onome koje smo kupovali i prije 10 godina kod prvog prelaska na digitalni signal, možete kupiti već za stotinjak kuna.

Ako televizijske programe gledate preko neke od digitalnih IPTV platformi (A1, MAXtv, Iskon...), kabelskog sustava, satelita ili evoTV-a, nećete morati mijenjati opremu.

Iz Odašiljača i veza kažu da će o točnom rasporedu prelaska po regijama na novi sustav izvijestiti na vrijeme.

Pomicanje roka tražili zbog Eura

Trenutno je u Hrvatskoj u upotrebi stari sustav odašiljanja DVB-T sa standardom kodiranja MPEG-2, koji ne dozvoljava prijenos svih televizijskih programa u visokoj razlučivosti (HD), što će novi sustav omogućiti prije Europskog prvenstva u nogometu, koje počinje 12. lipnja i traje do 12 srpnja.

OiV je u svojem zahtjevu za izmjenom roka pojasnio kako bi zbog interesa javnosti promjenu sustava odašiljanja trebalo obaviti prije samog početka natjecanja, a ne tijekom njegova trajanja, što će osigurati stabilno stanje novog odašiljačkog sustava za vrijeme Europskog prvenstva, ali i druge učinke, kao što je, između ostaloga, slika u HD rezoluciji. Odluka HAKOM-a donesena je nakon provedene javne rasprave.