Stigla je Toyota Corolla Cross. Nema previše veze s klasičnom Corollom, ovo je pravi SUV

Toyota je na hrvatsko tržište izbacila još jedan automobil. Riječ je o modelu Toyota Corolla Cross koji istodobno obogaćuje ponudu Corolle, ali i Toyotine "SUV obitelji". Naime iako se automobil zove Corolla Cross riječ je o punokrvnom SUV modelu, a ne terenski ušminkanoj Corolli. Slični je potez Toyota napravila kad je SUV baziran na Yarisu nazvala Yaris Cross iako se oni potpuno razlikuju dizajnom i koncepcijom.

Foto: Toyota Croatia

Corolla Cross izgleda kao pravi SUV, a klasičnoj Corolli praktično ne nalikuje po niti jednom detalju. Radi se zapravo o samostalnom SUV modelu koji se u ponudi Toyote smješta negdje paralelno uz C-HR kao konzervativnija i malo praktičnija vizija kompaktnog SUV-a.

S dužinom od 446 cm Corolla Cross je sedam centimetara duža od C-HR-a. Auto je visok 162, širok 183 cm. (4,39 metara), visina joj je 1,62 a širina 1,83 metra. Unutrašnjost je vrlo prostrana tako da se po tome novi Toyotin SUV više može usporediti s većim RAV4.

Foto: Toyota Croatia

U unutrašnjosti su sličnosti s Corollom mnogo veće. Ona se temelji na limuzinskoj izvedbi Corolle. Kao i u Corolli dominira veliki dodirni zaslon dijagonale 12,3 inča, te digitalni instrumenti dijagonale 12,3 inča, sve u serijskoj opremi.

Zaslon infotainmenta postavljen je uspravno na ploči s instrumentima i veličine je 10,5 inča a ispod njega vozač upravlja klima uređajem. Ponuda prostora je na razini potreba prosječne obitelji s naznakom na to da je stražnja klupa vrlo prostrana. U prtljažnik stane solidne 433 litre.

Foto: Toyota Croatia

Toyota Corolla Cross nudi se samo s hibridnim pogonskim sustavima. Toyota ističe da je u ovom modelu svoju premijeru doživio Toyotin hibridni pogon pete generacije, čak i prije Priusa koji tek ovih dana prvi puta prikazan javnosti. Riječ je o 2,0-litrenom benzinskom motor koji u kombinaciji s električnim motorima razvija 197 i ima pogon na prednje ili na sve kotače. Ubrzanje do 100 km/h traje 7,5 sekundi (7,6 za verziju s prednjim pogonom). Slabija verzija s 1,8-litrenim motorom i prednjim pogonom 140 KS i ubrzanje do 100 km/h za 9,9 sekundi stiže tek na proljeće iduće godine.

Osim što su snažniji novi hibridni pogonski sustavi su i štedljiviji. Kombinirana potrošnja za slabiji sustav po WLTP protokolu iznosi 4,9 do 5,3 l/100 km, dok snažniji troši 5,0 do 5,3 l/100 km uz prednji i 5,3 do 5,6 uz pogon na sve kotače. Poznavajući Toyotine hibridne sustave izvjesno je da će se takva potrošnja lako moći dostići i u realnoj vožnji.

Foto: Toyota Croatia

Nova Toyota Corolla Cross za sada se nudi samo sa snažnijom pogonskom varijantom i cijene startaju od 267.700 kuna uz prednji pogon dosta bogati paket opreme Luna i od 310.508 kn za pogon na sve kotače i bogatiji paket Style. S dolaskom slabije varijante osnovna cijena trebala bi dosta pasti.

Foto: Toyota Croatia

Toyota Corolla Cross je model kakav je japanskom proizvođaču jako trebao. S C-HR-pom su imali predstavnika u klasi kompaktnih SUV-ova, no Corolla Cross zasigurno cilja na mnogo širi krug kupaca.