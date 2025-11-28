Stiže još jedan električni Kinez u Hrvatsku. Evo koliko će koštati!

Kineski proizvođač GAC Aion najavio je širenje na europsko tržište, a među modelima koji bi trebali doći i u Hrvatsku nalazi se SUV Aion i60. Prema informacijama koje prenosi Revija HAK, riječ je o još jednom kineskom modelu koji domaće kupce želi privući kombinacijom moderne tehnologije i niže cijene u odnosu na slične europske SUV modele.

Pogledajte najnoviji model GAC Grupe koja dolazi u Europu:

Aion i60 kupcima u Kini nudi dvije osnovne opcije pogona: plug in hibrid za one koji žele kombinaciju benzina i struje te varijantu čistog električnog vozila za one koji žele potpuno prijeći na struju. To znači da će, barem na papiru, moći ciljati jako širok krug kupaca - od onih koji traže prvi električni auto do onih koji se još ne žele odreći klasičnog goriva, ali žele manju potrošnju i mogućnost vožnje na struju po gradu.

Na domaćem, kineskom tržištu Aion i60 ima diskontnu cijenu u odnosu na europske rivale slične veličine, koja se uglavnom vrti oko 15 tisuća eura, ovisno o konkretnom modelu. No, koliko će koštati kod nas još nije poznato. Za očekivati je da će u Europi i Hrvatskoj cijena biti viša nego u Kini zbog carina, transporta i lokalnih poreza, ali i dalje konkurentna u odnosu na etablirane brendove.

Za hrvatsko tržište to znači još veću gužvu u segmentu kompaktnih i srednje velikih SUV modela na struju i struju + benzin. Nakon što su se već udomaćili brendovi poput MG-a i BYD-a, dolazak GAC Aiona pokazuje da kineski proizvođači ozbiljno računaju i na vozače u Hrvatskoj - pogotovo one koji traže što više opreme i dometa za što manje novca.