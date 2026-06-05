NASA je astronautima, koji se trenutno nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici, naredila da se pripreme za moguću evakuaciju zbog curenja zraka. Stanicu već nagriza zub vremena
Što je Međunarodna svemirska stanica? Nastala je u suradnji s Rusima, a evo kad joj stiže kraj
Više od dva desetljeća, na visini od oko 400 kilometara iznad naših glava, tiho plovi najveća struktura koju je čovječanstvo ikad postavilo u svemir. Međunarodna svemirska stanica (ISS) nije samo tehnološko čudo. Ona je simbol jedinstva, znanstvene znatiželje i stalne ljudske prisutnosti izvan Zemlje. Od 2. studenog 2000. godine, ni na trenutak nije bila prazna, služeći kao dom, radno mjesto i laboratorij za stotine astronauta iz cijelog svijeta. Ipak, i ova izvanredna era polako se bliži svom planiranom kraju.
Priča o ISS-u započela je u jeku Hladnog rata. Dok je Sovjetski Savez uspješno lansirao svoje orbitalne stanice Saljut i kasnije Mir, SAD je tražio vlastiti put za dugotrajni boravak u svemiru. Američki predsjednik Ronald Reagan 1984. godine odobrio je razvoj svemirske stanice "Freedom", ambicioznog projekta zamišljenog kao demonstracija tehnološke nadmoći Zapada. U projekt su se ubrzo uključile i Europska svemirska agencija (ESA), Kanada i Japan.
PRATITE UŽIVO ORBITU MEĐUNARODNE SVEMIRSKE STANICE
Međutim, pad Berlinskog zida 1989. godine iz temelja je promijenio geopolitičku sliku svijeta, a s njom i budućnost istraživanja svemira. Natjecanje je zamijenila suradnja. Godine 1993., SAD je pozvao Rusiju, s njenim iskustvom u gradnji i upravljanju svemirskim postajama, da se pridruži projektu. Ruski planovi za "Mir 2" spojeni su s američkim konceptom "Freedom", stvarajući temelje za međunarodnu svemirsku stanicu. Time je projekt postao ne samo znanstveni, već i moćan instrument za stabilizaciju odnosa između nekadašnjih suparnika.
Svemirska slagalica teška 400 tona
Izgradnja stanice u orbiti bio je pothvat bez presedana. Zbog njezine goleme mase od preko 400 tona i dimenzija koje odgovaraju nogometnom igralištu, bilo ju je nemoguće lansirati odjednom. Umjesto toga, ISS je sastavljan dio po dio, poput divovske slagalice u bestežinskom stanju.
Sve je počelo 20. studenog 1998. godine lansiranjem ruskog modula "Zarja" s kozmodroma Bajkonur. Samo dva tjedna kasnije, američki space shuttle Endeavour donio je modul "Unity", koji su astronauti tijekom svemirske šetnje spojili sa Zarjom. Time je rođena Međunarodna svemirska stanica. U godinama koje su slijedile, deseci misija američkih shuttleova te ruskih raketa Proton i Sojuz donosili su nove module, laboratorije, solarne panele i robotske ruke. Za sastavljanje, održavanje i nadogradnju stanice bilo je potrebno više od 260 svemirskih šetnji, u kojima su astronauti i kozmonauti proveli tisuće sati radeći u surovim uvjetima svemira.
Ključni trenutak u povijesti stanice dogodio se 2. studenog 2000. godine, kada je stigla prva stalna posada. Članove misije Expedition 1 činili su američki zapovjednik Bill Shepherd te ruski kozmonauti Jurij Gidzenko i Sergej Krikaljev. Njihovim dolaskom započelo je neprekinuto ljudsko prisustvo u orbiti. Po dolasku, Shepherd je od kontrole misije zatražio dopuštenje za korištenje pozivnog znaka "Alpha", imena koje su on i mnogi drugi zagovarali za postaju.
Prvi dani bili su kaotični. Tročlana posada morala je "oživjeti" stanicu, aktivirati sustave za održavanje života, pročistač zraka, kuhinjske uređaje za grijanje hrane, pa čak i toalet. Njihov posao nije bio samo znanstveni, već i majstorski. Suočavali su se s problemima koji su bili iznenađujuće prizemni - borili su se s neposlušnim prijenosnim računalima, mrežnim printerima koji nisu radili i softverom koji se rušio. Jedan od najvažnijih zadataka bio je uspostava sustava za upravljanje inventarom, kako bi se izbjegao kaos s opremom koji je vladao na postaji Mir. U slobodno vrijeme, posada je gledala filmove, često na, kako se čini, "bootleg" CD-ima koje im je poslala zemaljska kontrola.
Laboratorij iznad oblaka i pogled prema budućnosti
Danas je ISS sofisticirani znanstveni laboratorij u kojem međunarodne posade, najčešće od sedam članova, provode stotine eksperimenata. Istraživanja obuhvaćaju sve, od medicine i biologije do fizike materijala i astronomije, a rezultati pomažu u poboljšanju života na Zemlji i pripremama za buduće misije na Mjesec i Mars. Provedeno je više od 4000 eksperimenata koji su rezultirali tisućama znanstvenih publikacija.
No, operativni vijek stanice, koji je nekoliko puta produljivan, bliži se kraju. Prema trenutnom planu, ISS će nastaviti s radom do 2030. godine. Nakon toga, bit će proveden proces kontroliranog deorbitiranja. Stanica će biti pažljivo usmjerena prema Zemljinoj atmosferi kako bi se njezini ostaci srušili u najudaljeniji i nenaseljeni dio Tihog oceana, poznat kao Točka Nemo. Njezinim krajem zatvorit će se jedno poglavlje, ali i otvoriti novo - era komercijalnih svemirskih postaja koje već razvijaju privatne tvrtke, nastavljajući ljudsku prisutnost u niskoj Zemljinoj orbiti.
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