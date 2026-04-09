Što se krije ispod pokrivača? Porsche uskoro otkriva novi 911!

Porsche je najavio svjetsku premijeru nove inačice svoje ikone, modela 911, koja će se održati 14. travnja. Umjesto klasičnog predstavljanja, proizvođač iz Stuttgarta pripremio je nesvakidašnji pristup koji u središte stavlja ono najvažnije - iskustvo vožnje. Novi model, za koji se obećava da je "posebno zabavan", bit će otkriven kroz film u kojem će poznati automobilski stručnjaci sjesti za njegov upravljač bez ikakvog predznanja o kojem je automobilu riječ. Ovaj jedinstveni "slijepi test" snimljen je na spektakularnim i tehnički zahtjevnim planinskim cestama Tenerifa, otoka koji je Porsche i ranije koristio za testiranje i predstavljanje svojih sportskih automobila. Cijela premijera bit će emitirana digitalno putem Porsche Newsrooma i službenog YouTube kanala marke u 16:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Porsche je ovoga puta odlučio u potpunosti zaobići uobičajenu praksu otkrivanja tehničkih specifikacija i dizajnerskih detalja tjednima prije premijere. Fokus je prebačen na iskustveni pristup, s ciljem hvatanja instinktivnih i nefiltriranih reakcija vozača. Umjesto da se hvali brojkama o snazi motora ili vremenu ubrzanja, Porsche se kladi da će snimke vožnje i dojmovi stručnjaka govoriti sami za sebe. Odabir Tenerifa kao lokacije nije nimalo slučajan. Njegove zavojite ceste, koje kombiniraju oštre zavoje, velike promjene nadmorske visine i otvorene dionice, idealan su poligon za testiranje balansa, agilnosti i karaktera sportskog automobila. Time se publici želi prenijeti osjećaj iz stvarnog svijeta, a ne samo ono što se može iščitati iz tablica s podacima. Za marku s nasljeđem poput Porschea 911, ovakav potez djeluje promišljeno - oni vjeruju da je doživljaj vožnje ono što će na kraju prodati automobil.

Što se skriva ispod pokrivača?

Iako je tvrtka tajnovita, objavljena teaser fotografija automobila prekrivenog crnom ceradom potaknula je lavinu nagađanja među entuzijastima. Poznavatelji marke odmah su primijetili nekoliko ključnih detalja koji upućuju na mogući smjer u kojem je Porsche krenuo. Jedan od najjasnijih tragova su karakteristična četverotočkasta LED dnevna svjetla, koja su jedinstveni potpis modela 911 GT3 generacije 992.2. To snažno sugerira da je riječ o novoj varijanti koja je usko povezana s beskompromisnom, za stazu orijentiranom GT3 izvedbom. Međutim, na silueti se ne nazire masivno stražnje krilo, što praktički isključuje mogućnost da se radi o novom GT3 RS modelu.

Drugi intrigantan detalj, vidljiv pažljivijim promatranjem, jest vanjska kvaka na vratima. Čini se da nije potpuno u ravnini s karoserijom, što je odlika trenutnog modela GT3 RS čija vrata od karbonskih vlakana ne podržavaju ugradnju standardnih "utopljenih" kvaka. Najviše pažnje privukao je suptilan prijelom na liniji krova, točno iznad vjetrobranskog stakla, koji mnogi tumače kao jasan znak da se ispod cerade krije kabriolet. Kada se svi tragovi spoje - GT3 svjetla, nedostatak krila i naznaka sklopivog krova - dolazimo do zaključka koji bi mogao oduševiti puriste: Porsche možda priprema prvi 911 GT3 Cabriolet u povijesti.

Iako takav model nikada nije postojao, postoje presedani. Porsche je 2019. ponudio model 991.2 Speedster, koji je u suštini bio 911 GT3 bez fiksnog krova. Uz to, nedavno su na cestama primijećeni i testni prototipovi koji odgovaraju opisu kabrioletske GT3 izvedbe. S obzirom na to da Porscheova gama modela 911 već broji 22 različite inačice, GT3 s otvorenim krovom bio bi jedinstven dodatak koji spaja sirove performanse i zvuk atmosferskog motora s užitkom vožnje pod otvorenim nebom.

