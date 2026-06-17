Skupina sastavljena od više desetaka stručnjaka za kibernetičku sigurnost, uključujući nekoliko poznatih veterana industrije, objavila je otvoreno pismo američkoj vladi. U pismu se traži ukidanje naloga o kontroli izvoza koji se odnosi na Anthropicove AI modele Fable i Mythos, a koji je donesen zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Stručnjaci tvrde da ova mjera više šteti obrambenim stručnjacima nego što sprječava potencijalne protivnike. Kad se cijela situacija uzme u obzir, izgleda da i dalje nemamo uvid u to kada bi famozni Fable.5 trebao doći i kod nas.

Nalog o kontroli izvoza zbog nacionalne sigurnosti

Američka vlada pod vodstvom predsjednika Trumpa u petak je, 12. lipnja 2026. godine, naredila tvrtki Anthropic da ograniči izvoz svojih najnaprednijih modela Fable i Mythos, pozivajući se na neodređene razloge nacionalne sigurnosti. Prema Anthropicu, vlada nije ponudila konkretna objašnjenja za ovaj potez. Kao odgovor na naredbu, tvrtka je odmah obustavila pristup modelima svim korisnicima diljem svijeta, što je izazvalo burnu reakciju u tehnološkoj zajednici.

Stručnjaci u svom otvorenom pismu navode kako je "ovom akcijom najbolji model oduzet braniteljima" u području kibernetičke sigurnosti, koji ga sada ne mogu koristiti za pronalaženje ranjivosti i poboljšanje sigurnosti vlastitog softvera i proizvoda. Smatraju da je takav potez kontraproduktivan u vrijeme kada se prijetnje u digitalnom prostoru neprestano razvijaju.

"Oduzeti najbolje alate braniteljima bez dobrog razloga, dok naši protivnici brzo napreduju, opasno je", stoji u otvorenom pismu.

Veterani industrije na čelu prosvjeda

U trenutku pisanja ovog teksta, pismo je potpisalo 76 stručnjaka za kibernetičku sigurnost. Među potpisnicima su neka od najcjenjenijih imena u industriji, poput bivšeg šefa sigurnosti Facebooka Alexa Stamosa, osnivača platforme za "lov na bugove" Bugcrowd Caseyja Ellisa te poznatog kriptografa i bivšeg menadžera za sigurnosni dizajn u Appleu Jona Callasa.

Popis potpisnika uključuje i računalnog znanstvenika Paula Vixieja, bivšeg voditelja primijenjenog sigurnosnog inženjeringa u tvrtki Block Dina Dai Zovija, osnivačicu Luta Securityja Katie Moussouris te Rachel Tobac, izvršnu direktoricu tvrtke za sigurnosnu obuku SocialProof Security. Njihov zajednički glas daje dodatnu težinu argumentima iznesenim protiv vladine odluke.

Sporni "jailbreak" koji to možda i nije

Kada je model Mythos lansiran u travnju, Anthropic je tvrdio da je toliko moćan u pronalaženju sigurnosnih ranjivosti da je pristup morao biti strogo ograničen kako bi se spriječilo da ga zlonamjerni hakeri ili strani protivnici iskoriste za napade. U početku je pristup imalo pedesetak tvrtki, a nedavno je taj krug proširen na oko 150 organizacija u 15 zemalja. Prošlog tjedna objavljen je Fable, javna verzija Mythosa, s ugrađenim strogim zaštitnim mjerama koje su trebale spriječiti njegovu zlouporabu u područjima biologije, kemije i kibernetičke sigurnosti. Međutim, te su mjere bile toliko restriktivne da su mnogi stručnjaci otkrili kako model blokira gotovo sve upite povezane sa sigurnošću.

Iz Anthropica su poručili kako je vladin nalog možda temeljen na izvješću o metodi za zaobilaženje zaštite, takozvanom "jailbreakingu", koja navodno otključava pune sposobnosti Mythosa unutar Fable modela. Prema Katie Moussouris, jednoj od potpisnica pisma, tu metodu demonstrirali su istraživači Amazona u internom radu koji nije javan, ali ga je ona imala priliku pregledati.

Međutim, Moussouris u svom blogu tvrdi da rad zapravo ne prikazuje stvarni "jailbreak". Umjesto toga, napisala je, istraživači su jednostavno zatražili od Fablea da popravi kod otvorenog koda s javno poznatim ranjivostima, nakon što je model prvotno odbio "pregledati kod zbog sigurnosnih problema".

"Ponašanje opisano u radu ne može se smisleno popraviti, a svaki pokušaj samo bi oslabio model za obrambene svrhe", napisala je Moussouris. "Branitelji moraju moći tražiti od umjetne inteligencije da popravi bugove u datoteci, objasni zašto je popravak važan i napiše testove koji potvrđuju da zakrpa radi. To nije zaobilaženje zaštite. To je najvrjednija stvar koju AI model može učiniti za obrambenu sigurnost: izvršavanje petlje 'pronađi, popravi i testiraj' koju branitelji koriste svaki dan."

Poziv na transparentnost i znanstveni pristup

Kritika koju je iznijela Moussouris odjeknula je i u otvorenom pismu, u kojem se navodi kako skupina stručnjaka vjeruje da se metoda opisana u Amazonovom radu "može replicirati" i na drugim vodećim modelima, poput OpenAI-jevog GPT-5.5, Anthropicovih javno dostupnih modela Claude Opus 4.8 i Sonnet, pa "čak i kineskih modela poput Kimi 2.7".

Pismo također poziva na transparentne i pošteno provedene propise stvorene kroz "demokratski proces donošenja pravila". Ti propisi, kako se navodi, moraju biti utemeljeni na znanstvenim istraživanjima stručnjaka iz industrije i akademske zajednice te "korišteni samo u minimalnoj mjeri potrebnoj za osiguranje sigurnosti američke javnosti".