Stručnjak o padu Facebooka: 'Burza je reagirala, ali veće štete ne bi trebalo biti...'

Ne bih bio baš jako uzbuđen oko toga, burza je reagirala, ali to će se do kraja dana vjerojatno vratiti kako je i bilo. Imamo jednom dva put godišnje neke ispade, ovo je trajalo 45 minuta i to je to, ništa zbog čega bi se trebalo jako uzbuditi, kaže nam Marko Rakar, politički konzultant i savjetnik na području informatičkih sustava i korištenja financijske forenzike u identificiranju zloupotreba, korupcije i kriminala, o današnjem padu sustava Facebooka i Instagrama.

Brojni korisnici diljem svijeta ostali su u panici nakon što ih je Facebook odjavio sa svojih računa te se nisu mogli prijaviti. Probleme korisnici prijavljuju na stranici Downdetector, a zabilježili su gotovo 350 tisuća prijava u posljednja 24 sata.

Iako Instagram mogu otvoriti, korisnici tvrde da im se nije učitavalo sadržaj. Također, prijavili su i probleme s korištenjem Facebook Messengera.

- Svjesni smo da ljudi imaju problema s pristupom našim uslugama. Sada radimo na tome - rekao je glasnogovornik Mete Andy Stone u objavi na društvenoj mreži X.

Rakar smatra kako ovo ne bi trebalo rezultirati nekom većom štetom za Metu.

- Mislim da za to nema straha. Treba vidjet što se točno desilo, oni su vjerojatno propagirali neku promjenu na mreži i ona je prekinula odnosno skršila sustav, ali vratili su ga brzo i problem je riješen. Do kraja dana vjerujem da će sve bit tamo gdje je i bilo - zaključuje Rakar.