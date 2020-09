Studenti zbunjeni hibridnim modelom, ne žele pola-pola

Zbog epidemioloških pravila većina fakulteta primjenjivat će sustav ‘tjedan na faksu, tjedan online'

<p>Nova akademska godina, novo normalno i novi način studiranja zbog epidemioloških mjera počinju ovaj tjedan u cijeloj Hrvatskoj.</p><p>Većina zagrebačkih fakulteta izabrala je hibridni model nastave: studente su raspodijelili u manje grupe koje će se izmjenjivati između online nastave i učionice.</p><h2>Brucoši imaju prednost</h2><p>- Prva je godina ključna za sveučilišni studij i upoznavanje koncepata visokog obrazovanja i nastave na sveučilištu, posebno nakon prethodne školske godine, koja je predstavljala velik izazov učenicima završnog razreda srednje škole gotovo od početka (štrajkovi) do kraja (pandemija). Bez pravodobnog usvajanja važnih navika vezanih uz sveučilišni studij cijeli studij može biti ugrožen - stoji u obavijesti s FER-a, zbog čega će njihovi brucoši nastavu imati u dva turnusa, kako bi se što manje miješali. Između turnusa bit će dezinfekcija prostorija.</p><p>Da je brucošima potreban fizički boravak u učionici, vjeruju i na drugim fakultetima.</p><p>Na FSB-u i FFZG-u zbog nedovoljno velikih dvorana većina nastave za više godine bit će online. No na Filozofskom ne postoji jedinstveni model hibridne nastave jer je uprava fakulteta odluku o izvođenju nastave prepustila odsjecima. Na Fakultetu političkih znanosti malo su se drukčije snašli. Profesori će formirati grupe koje će se izmjenjivati po principu jedna grupa u učionici, a druga uživo na videopozivu. Tehnički fakulteti, primjerice Grafički, smanjili su broj obaveznih vježbi. No oni kolegiji koje pohađa vrlo malo studenata svaki će tjedan biti uživo. Studenti nisu zadovoljni jer raspored nije jasno napisan.</p><p>- Nije istina da svi funkcioniraju po principu jedan tjedan na faksu, jedan tjedan online. Vrlo je nejasno, tako da je moj stav da treba sve biti ili u potpunosti online ili na faksu - rekla nam je Sara Lea, studentica pete godine novinarstva.</p><h2>Od kuće ako su rizični</h2><p>Najbolje su prošle umjetničke akademije, koje ionako imaju malo studenata, tako da će se nastava većinski održavati u učionicama, a online će biti samo ako netko od profesora ili studenata spada u rizičnu skupinu. Tako će se na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku praktična nastava održavati u učionicama, a velike skupine bit će podijeljene i imat će i online nastavu i nastavu u učionicama. - Sve male skupine nastavu će imati u učionicama, a velike skupine će biti podijeljene i imati oba oblika nastave - rekla nam je dekanica Helena Sablić Tomić te dodala kako će se nastava iz svih izbornih predmeta također biti organizirana u učionicama.</p>