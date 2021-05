Ne znam je li ovakav rad teži profesorima ili nama. Neki profesori traže da im šaljemo snimke, drugi žele nastavu preko platformi kao što su Zoom ili Teams. Slabija internetska veza i konstantno pucanje zvuka naše satove čine gotovo nemogućima, kaže nam Nikolina Kapitanović, studentica 4. godine flaute na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Studenti glazbe, kao i mnogi drugi, zbog pandemije korone prisiljeni su nastavu većinom slušati online, uz eventualno vježbanje jedan na jedan s profesorom instrumenta.

Oni uče uspoređujući se i svirajući zajedno

- Bez izravnog kontakta nastava bilo kojeg instrumenta ne može biti kvalitetna. Na primjer, profesori bi trebali kontrolirati naš položaj tijela tijekom sviranja jer nepravilno držanje može napraviti dugoročnu štetu našoj svirci, ali i zdravlju, što je gotovo nemoguće putem online nastave - pojašnjava Nikolina dodajući kako je priroda nastave takva da je kontakt s profesorom neizbježan i bilo koji sat instrumenta ili pjevanja ne može biti kvalitetan ako nije uživo.

Svjesna je toga i Vesna Podrug Kossjanenko, prodekanica za nastavu Glazbenog odjela Umjetničke akademije u Splitu.

- Online nastava je studente Glazbenog odjela pogodila, pretpostavljam, jače nego studente koji nisu u tolikoj mjeri vezani za vježbe i praktičan rad. Kroz studij uče jedni od drugih, uspoređuju se, upoznaju najbolje kolege iz svoje struke i na tome se najviše bazira njihov razvoj. Osim toga, na studiju se spajaju u komorne sastave, orkestre, zbor, što značajno širi njihove vidike. Grupno muziciranje trenutačno nije moguće, ipak, priprema za zajednički rad odvija se intenzivno preko svih raspoloživih tehničkih sredstava - kaže prodekanica.

U podstanarskoj sobi je teško vježbati

Na ovom je odjelu izvođenje nastave pod epidemiološkim mjerama zbog korona virusa posebice pogodilo buduće glazbenike u orkestrima i komornim sastavima koji godinu završavaju bez nužnog zajedničkog muziciranja. Na probleme zbog korona virusa nailazili su i studenti bez mogućnosti vježbanja u svojim podstanarskim sobama, a posebice brucoši koji se pokušavaju uklopiti u studij bez izravnog kontakta sa starijim kolegama i profesorima. No smišljeni su novi obrasci kako bi se godina privela kraju bez rupa u gradivu - studenti snimaju dionice profesorima ili ih izvode preko digitalnih platformi. Ipak, nemogućnost zajedničkog sviranja, kako ističu i sami, ključni im je problem, kao i priprema završnih ispita za one instrumente koji se uvježbavaju uz klavirsku pratnju korepetitora.

Zbog specifičnosti nastave glazbe trebale bi se donijeti isto takve specifične mjere. Uz pojedinačnu nastavu, vrlo nam je važno komorno sviranje u raznim sastavima i orkestru.

'Hitno nam treba individualni rad'

- Ti su esencijalni dijelovi našeg studiranja potpuno zanemareni ovim ‘općim’ mjerama za fakultete. Smatram da je upravo sad zadnja prilika studentima da dobiju barem nešto od ove godine i da pod hitno treba krenuti s individualnom nastavom - kaže Nikolina.

Nastava na Glazbenom odjelu je većim dijelom godine bila organizirana prema B (mješovitom) modelu, individualna nastava instrumenta s profesorima odvijala se u prostorijama fakulteta, a grupna online. Zadnjih nekoliko tjedana radilo se po C modelu nastave, po kojoj su svi satovi bili preko digitalnih platformi. Nasreću, studentima je trenutačno omogućeno vježbanje u prostorijama Akademije.

Nikolina je ipak zabrinuta jer je završni ispit preddiplomskog studija do sada pripremala bez klavirske pratnje. Ističe da nastava na daljinu ne dovodi samo do pada kvalitete obrazovanja, nego i brucoše stavlja u nezavidan položaj. Posebice jer je prva godina ključna da se postave temelji za daljnje studiranje.

'Osjeća se velika glad za nastupima'

- Kolegama s prve godine dolazak u novi grad i okruženje su jako stresni sami po sebi, a pogotovo u ovoj situaciji. Naš odjel nema mnogo studenata, a to znači da se svi poznajemo na svim godinama.

Kontakt sa starijim kolegama je jako važan, u razgovoru s njima dobiješ sve bitne informacije. I u ovoj situaciji pokušavamo što više pomoći našim mlađim kolegama kako bi se što lakše prilagodili studiranju. Nadam se da će i oni što prije okusiti pravi studentski život - zaključuje ona.

Podrug Kossjanenko ističe da će se tek vidjeti kakve će posljedice ova akademska godina ostaviti studente i struku.

- Unatoč svim ovim negativnim čimbenicima primjećuju se nevjerojatan entuzijazam i želja da se ostane aktivan, da se spremno dočeka otvaranje. Neki studenti su aktivniji nego ranije, jer su shvatili kolika je odgovornost na njima. Cijeli kolektiv profesora je u posljednjih godinu dana održao kontinuitet nastave, što se vidjelo i iz pozitivnih studentskih anketa. Ono što se već sad osjeća je nevjerojatna glad za aktivnim muziciranjem i nastupima - rekla je prodekanica.