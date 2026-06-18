Studija otkrila: Skoro nitko ne raspoznaje pravi od AI sadržaja

Gotovo 90 posto ljudi zbog umjetne inteligencije nije u stanju razlikovati što je stvarno na internetu, a što lažno, prema istraživanju provedenom na 1500 ispitanika u Austriji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švicarskoj i SAD-u koje je pokazalo da umjetna inteligencija iskrivljuje sposobnost ljudi da razlikuju stvarnost od iluzije, barem na internetu.

„Ispitanici, njih 88 posto, rekli su da je sve teže razlikovati koji je sadržaj na internetu originalno ljudski ili stvaran, a koji nije“, navodi se u istraživanju koje je provela tvrtka za kibernetičku sigurnost Malwarebytes.

Gotovo isti postotak ljudi rekao je da im je „teško razlikovati prijevare od pravog sadržaja“.

Velik je to porast "u odnosu na 66 posto onih koji su isto rekli prošle godine“, tumači Malwarebytes.

Svaki četvrti ispitanik u anketi rekao je da je u posljednjih 12 mjeseci primio „personaliziranu“ poruku namijenjenu prijevari.

„Prevaranti se koriste umjetnom inteligencijom za zloupotrebu osobnih podataka i odnosa povjerenja, zbog čega nastaje i sve je prisutniji strah od povrede osobnog identiteta“, rekla je tvrtka, objašnjavajući da korištenje chatbotova zamagljuje „granicu između stvarnog i lažnog“.

Čini se da zbog umjetne inteligencije koja je sve više okrenuta protiv čovjeka ljudi postaju sve oprezniji prema dijeljenju sadržaja na mrežama, što predstavlja potencijalnu glavobolju za divove društvenih medija. Njihovi poslovni modeli ovise o korisnicima koji dijele podatke i oglašivačima koji te informacije kupuju.

„Više od tri od pet osoba reagira povlačenjem, manje koriste društvene mreže, uklanjaju stari sadržaj i manje objavljuju o sebi i svojoj djeci“, navodi Malwarebytes u svom izvješću.