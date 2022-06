'Superval' festival: Nastavnica organizirala pravi rock koncert za mlade školske bendove

Učiteljica matematike, ali i razrednica djeci od petog do osmog razreda u Osnovnoj školi Grigora Viteza u Zagrebu, Ana Bajo za učenike viših razreda organizirala je festival pod imenom 'Superval'. Sve je krenulo od njezina posebnog sata razrednika 'Glazbena abeceda'.

Kako kaže, nije joj se sviđalo što djeca ne znaju za Beatlese, Rolling Stonese, ali znaju izvođače narodne glazbe.

Superval je festival školskih bendova koji potiče međusobno povezivanje, razmjenu iskustava, stvaranje i slušanje glazbe te omogućava djeci i mladima da nastupe kao pravi profesionalci u klupskoj atmosferi, uz tehničku podršku profesionalaca i osjete iskrenu koncertnu emociju pred njima poznatom i nepoznatom publikom.

Na satu razredne kulture, Bajo pripremi kartice s imena bendova, koje učenici izvlače. Ime benda kojeg izvuku, učenici moraju poslušati, pa onda napraviti kratku prezentaciju za ostale učenike u razredu. To su osnovne informacije o bendu te svoju listu vlastitih 10 najboljih pjesama benda. Na satu razrednika potom slušaju prve tri najbolje pjesme te glasanjem izabiru najbolju.

- U petom razredu slušamo domaći pop-rock i izvođače poput Dina Dvornika, Psihomodo popa, Daleke obale. U šestom razredu uči se o svjetskoj rock sceni od 50-ih do 70-ih godina i autorima kao što su Elvis Presley, The Beatlesi, The Doorsi, Jimi Hendrix, David Bowie.. Sedmi razred je rezerviran za Novi val i grupe poput Azre, Partibrejkersa, Let 3... Dok u osmom razredu slušamo globalne rock zvijezde 70-ih, 80-ih i 90-ih godina poput The Smithsa, Radioheada, Pink Floyda... - ispričala je inspirativna Bajo, koja je svoj razred odvela na koncert Partibrejkersa 2019., a nekim učenicima je to bio prvi koncert.

U to vrijeme je u njenoj osnovnoj školi djelovao školski bend pa su došli na ideju organizirati koncert školskih bendova, ali ih je i dalje vodila na koncerte kako bi iz prve ruke vidjeli kako je to.

Bendovi dolaze iz cijele Hrvatske, najmlađi sudionici su petaši, a najstariji maturanti, bendovi sviraju različite žanrove od bluesa do metala.

- Od 24 prijavljenih bendova, 10 ih ima autorske pjesme. Izdvojila bi Freaktion iz Pule koji su snimili cijeli autorski album, koji je trenutno na miksanju, Gradske Bitange iz Valpova... Ujedno, Slow Cured, Freaktion, Dystopia i Gradske bitange će s autorskim pjesmama svirati na ovogodišnjem In Music festivalu - otkrila je ponosna Bajo.

Ove godine Superval je trajao dva dana, 17. i 18. lipnja u Vintage Industrial Baru, a svirali su Actual Crime, Dekadencija, Dnevni Boravak, Dystopia, Extroft, Flegma, Freaktion, Gradske Bitange, Kaos, KGB, Kunst, MEC bend, Music on the Radio, Naughty duck, Paracetadur, Raspad sistema, Six feet under, Slow Cured, Smrdljivi Martini, Spleen, STUDIO 16, Thorns, Treći kat, Westsiders.