Godinu dana kasnije: Kakav je Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung će za nekoliko dana predstaviti cijelu novu Galaxy S26 seriju, a godinu dana nakon izlaska, Galaxy S25 Ultra i dalje izgleda kao uređaj iz samog vrha ponude. Dizajn nije izgubio na svježini, a potvrda tome je i da ćemo na S26 Ultri vidjeti tek blage dizajnerske promjene. Kombinacija ravnih linija, velikog zaslona i prepoznatljivog Samsungovog identiteta i dalje djeluje ozbiljno i poslovno, ali i moderno. S25 Ultra mi je lani bio osvježenje u odnosu na prethodnu seriju. Isto tako, dizajnerske promjene nisu bile ogromne, ali zaobljeni kutevi telefona učinili su ga puno ugodnijim za svakodnevno korištenje.

Ekran i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Telefon je cijelo vrijeme zaštićen maskom, pa srećom nema nikakvih oštećenja, usprkos brojnim padovima kroz godinu. Tome doprinosi i odlična izrada kućišta od titanija. Ekran je također prošao bez ikakvih značajnih tragova. Materijali ostavljaju dojam trajnosti, a uređaj u ruci i dalje djeluje kao ono što je bio od prvog dana, premium telefon.

Zaslon je i dalje jedna od njegovih jačih točaka. Kontrast i oštrina su odlični, a fluidnost prikaza je na razini današnjih modela. Nemam nikakvih prigovora ni na svjetlinu u svakodnevnom korištenju, no treba priznati da današnji top modeli konkurencije, poput Honora Magic8 Pro imaju svjetlinu koja ide i do 6000 nita.

Performanse i softver

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U praksi, S25 Ultra se i dalje ponaša kao pravi flagship. Prošlogodišnji Elite čipset iz Snapdragona je i dalje iznimno brz, aplikacije se otvaraju bez ikakvog zastajkivanja, a multitasking ostaje uglađen i stabilan. Svi zahtjevniji zadaci, poput obrade fotografija, videa ili igranja grafički intenzivnih igara, ne predstavljaju problem, sve na njemu i dalje 'leti'.

Ono što je posebno važno kod ovakvih uređaja jest osjećaj dugoročne pouzdanosti. Nakon godinu dana korištenja, ne stječe se dojam da je telefon "usporio" ili da se bori s vlastitim softverom.

Upravo suprotno, telefon s redovitim ažuriranjima djeluje kao uređaj koji je i dalje u punoj formi i spreman za još nekoliko godina intenzivne upotrebe. Samsung je lani potvrdio da će telefon imati sedam godina ažuriranja Androida te isto toliko godina sigurnosnih nadogradnji, tako da bi telefon godinama trebao imati najnovije mogućnosti.

Samsung je majstor optimizacije i sučelje izgleda uglađeno i stabilno, a tu su i brojne AI opcije, no trebam priznati da od svega najčešće ipak koristim Circle to search i Gemini.

Cjelokupno iskustvo korištenja ostaje moderno, responzivno i prilagođeno današnjim standardima, što je ključno za uređaj koji cilja na dugoročno korištenje. Samsungov bonus u odnosu na konkurenciju je S Pen olovka koja je s vremenom postala sastavni dio Ultre te je i iznimno koristan alat za pisanje bilješki, potpis dokumenata. Oni kreativniji Ultru i S Pen olovku vjerojatno će upregnuti u kreiranju pravih digitalnih umjetnina.

Kamera i dalje jedna od glavnih aduta

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kamera Galaxyja S25 Ultra i dalje ostavlja dojam ozbiljnog alata. Glavni senzor nudi obilje detalja, dobar dinamički raspon i vrlo pouzdane rezultate u različitim svjetlosnim uvjetima, iako nekad malo ‘samsungovski’ prenaglašene boje. Telefoto mogućnosti ostaju snažna strana uređaja, posebno za one koji često koriste zum u svakodnevnoj fotografiji.

Video mogućnosti su i dalje na visokoj razini, uz stabilnu sliku i kvalitetu koja zadovoljava i zahtjevnije korisnike. Ultra se i dalje bez problema može svrstati među ozbiljne foto i video telefone današnjice.

Pogledajte nekoliko fotografija sa S25 Ultre

Baterija i izdržljivost u praksi

Baterija je segment koji se s vremenom najčešće najviše osjeti, a ovdje S25 djeluje kao da kaska za konkurencijom. Punjenje je ograničeno na 45W, a Samsung je na Li-Ion bateriji kojoj je kapacitet 5000 mAh. Rivali danas nude silicij-ugljične baterije puno većeg kapaciteta (do 7000 mAh) s puno bržim punjenjem, koje ide i do 120 W.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Uz solidnu Samsungovu optimizaciju, baterija u S25 Ultri je nakon godinu dana na 100 posto zdravlja i izdrži bez teškoća cijeli dan, ali i kroz dobar dio drugog dana.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

No, čini se, barem po glasinama, da S26 nastavlja s pomacima prema naprijed. Punjenje bi tako trebali podići na 60W, a bežično punjenje na 25W, no isto tako glasine sugeriraju da će kapacitet baterije ostati istih 5000 mAh.

