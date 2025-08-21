Svi bi Google Chrome: Njemačka Ecosia upravljala bi 10 godina, Perplexity nudi 34,5 milijardi

Njemačka neprofitna tražilica Ecosia u četvrtak je izvijestila da je podnijela prijedlog za preuzimanje upravljanja Alphabetovim Google Chrome preglednikom na razdoblje od 10 godina.

Prema tome prijedlogu, Google bi odvojio Chrome u zakladu u skladu sa zakonom, zadržavajući konačno vlasništvo i prava intelektualnog vlasništva, a Ecosiji bi dao operativnu odgovornost na razdoblje od 10 godina, objavila je Ecosia.

Tražilica sa sjedištem u Berlinu planira reinvestirati dio Chromeove dobiti u klimatske projekte kojima upravlja Ecosia, a ostatak vratiti Googleu kao naknadu za upravljanje. Google nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Prije tjedan dana startup Perplexity AI ponudio je 34,5 milijardi dolara, što je daleko iznad njegove vrijednosti, za Alphabetov Google Chrome preglednik, jer tako želi dosegnuti milijarde korisnika u utrci u pretraživanju putem umjetne inteligencije.

Perplexity nije otkrio kako planira financirati ponudu. Tri godine stara tvrtka, procijenjena na 14 milijardi dolara, do sada je prikupila oko milijardu dolara sredstava od investitora, uključujući Nvidiju i japanski SoftBank. Više je fondova ponudilo financiranje posla u cijelosti, rekli su iz Perplexityja, ne navodeći koji su to.

Google nije ponudio Chrome na prodaju i planira uložiti žalbu na prošlogodišnju presudu američkog suda koja je utvrdila da Google ima nezakonit monopol u internetskom pretraživanju. Ministarstvo pravosuđa zatražilo je prodaju Chromea kao dio pravnog lijeka u predmetu. Očekuje se da će savezni sudac Amit Mehta ovaj mjesec donijeti odluku o pravnim lijekovima.

Analitičari su nedavno kazali da Google vjerojatno neće prodati Chrome i da će se vjerojatno upustiti u dugu pravnu borbu kako bi spriječio taj ishod.