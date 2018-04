Svi idu naprijed, mi nazad: Čak i roboti izbjegavaju Hrvatsku...

Kako bi uspješno konkurirale SAD-u i Kini, koje na svjetskoj razini uvjerljivo prednjače po razvoju sektora AI (engl. artificial intelligence), 24 zemlje članice Europske unije potpisale su u utorak pakt o umjetnoj inteligenciji. Hrvatska je među autsajderima koji se još nećkaju o pridruživanju.

Uz bok nam stoje još Grčka, Rumunjska i Cipar, koje također nisu pristupile paktu. Svaka zemlja koja je pakt potpisala obvezala se razmotriti da će iz javnih sredstava izdvajati novac za razvoj AI sektora.

- Ne čudi me što se to dogodilo. Velika je to šteta. Inače je naša država neambiciozna kad je u pitanju uključivanje u takve stvari. Primjera radi, još nismo ni članica CERN-a, dok susjedne Slovenija i Srbija jesu. To je zato što se nemamo ambicija uspoređivati se s najboljima već se nekako uvijek zadovoljavamo biti na dnu - smatra fizičar i profesor Ivica Puljak.

"Ulažemo u krive stvari"

Dodaje kako će Hrvatska zbog ovog poteza sigurno još više zaostati za ostatkom svijeta. Francuska je nedavno objavila da ulaže milijardu i pol eura za razvoj i istraživanje umjetne inteligencije. Hrvatska, smatra Puljak, konstantno ulaže u neke druge, krive stvari, kao što su povlastice braniteljima i slično.

"EU zaostaje za SAD-om i Kinom"

- Sve skupa me ne čudi. Pozivam ljude koji vode ovu zemlju da se probude iz sna o prošlosti, prestanu diskutirati o prošlosti i počnu pričati o budućnosti. Diskusija o umjetnoj inteligenciji i uključivanje u te trendove je apsolutni prioritet cijelog svijeta - zaključuje Puljak. Pasivnost naše zemlje odlično oslikava i primjer Norveške. Ta zemlja nije članica EU, no ipak je pristupila paktu. Nekoliko EU ministara naglasilo je da Unija mora usuglasiti etičke standarde o AI-ju jer jedino tako europske tvrtke mogu ostvariti prednost nad konkurentima.