Dok sam studirala na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Baskiji, oko 40 posto studenata činile su žene. Nije to u Španjolskoj samo muška struka, iako su neki profesori studentice pomorstva smatrali "mekanima" za pojedine vježbe koje su zahtijevale fizički rad, pa smo tada trebale se dokazivati više nego naše kolege. Sjećam se profesora koji je govorio da žene u nautici može teško prihvatiti, no u brodostrojarstvu nikako! S vremenom je i on vidio da žene su jednako dobre i bio je jako ponosan na mene kada bi me susreo nakon plovidbe, započela je svoju priču Zaloa Sanchez Varela, Španjolka sa splitskom adresom koja je prošla put od pomorca do traženog predavača nautičkih predmeta.

Danas je asistentica na Pomorskom fakultetu u Splitu i bavi se znanstvenim radom, inače je bila prva od dvije žene uopće u tamošnjem Zavodu za nautiku.

- Samo pomorstvo me privuklo jer pokriva široki spektar disciplina kao što su astronomija, rukovanje teretom, pravo, medicina, elektronika, ekonomija... Još tijekom studiranja u rodnom Bilbau počela sam ploviti, od 2001. do 2007. prošla sam put od kadeta do pomorske časnice. Plovila sam i na brodovima za prijevoz plina - LPG, pa i obučavala kadete - navela je Zaloa.

Od časnice palube do voditeljice edukacija

Tako se uz pomorstvo vezala i strast za prenošenjem znanja drugima što je ostvarila tijekom godina boravka i rada u pomorskim tvrtkama i privatnim učilištima u Splitu. Na jednoj je plovidbi upoznala supruga Damira Pletikosića, danas upravitelja stroja na golemom brodu za prijevoz ukapljenog plina, a 2008. se preselila k njemu iz Bilbaa.

- On je tada bio cargo engineer, brodostrojar koji je radio na palubi i brinuo se za strojeve, a ja časnica palube. Na brodu ljubav između članova posade se ne komentira, iako se primjećuje. Vidjela sam i druge kolegice koje su se zaljubile na brodu, no dok se sve odvija diskretno i dok god radite svoj posao kako valja, nema razloga za žalbe. Damir me pozvao u Split i eto, ja došla. Samo tako! Ljubav na udaljenost je jako lijepa, ali nema budućnosti...ili nestaje udaljenost ili nestaje ljubav - kazala je Sanchez Varela.

Zaloa i Damir vjenčali su se dva puta, prvo u Splitu kod matičara, a onda i u crkvi u Balbou.

U međuvremenu rodila je dvoje djece i prošla niz poslova u Splitu - od predavačica i voditeljice pomorskih i offshore edukacija, do rada u charteru i pisanja pomorskih tema za web. U međuvremenu je postala vanjska suradnica Pomorskog fakulteta, a 2018. godine i asistentica. Ranije je prošla obuke za pomorskog predavača i radionice o andragogiji, disciplini koja se bavi izobrazbom i učenjem odraslih.

- Na fakultetu vodim vježbe iz Rukovanja teretom te iz Tehnologije prijevoza tekućih tereta. Nisu baš lagani kolegiji i istinski su izazov i meni i studentima jer traže se znanja o puno različitih tematika i u tome nema fleksibilnosti. Posebice jer je odgovornost velika. Zadaća nas predavača je da student kad dođe u učionicu osjeća se ugodno i da mu se sviđa kolegij koji treba prezentirati na zanimljiv način. Studenta nastojim motivirati da pronađe zadovoljstvo u učenju te istinski spozna gradivo - navodi magistra nautike Sanchez Varela.

Bilo je važno da studenti ne gube godinu

U pandemijskim uvjetima Zaloa je uložila puno truda da se održi nastava na daljinu kako studenti ne bi izgubili godinu. Trebalo je zadovoljiti uvjete Ministarstva obrazovanja, kao i Ministarstva mora, jer pojedini kolegiji studentima omogućavaju da dobivaju brevete (svjedodžbe o osposobljenosti ).

- Neki kolegiji zahtijevaju vježbe koje se ne mogu izvesti na daljinu, kao što su primjerice s radarom. Stoga smo organizirali vježbe čim je situacija s pandemijom dozvolila, a za ovu akademsku godinu je fakultet organizirao vježbe prije nego se dogodi lockdown - dodala je Sanchez Varela.