Tau Ceti zove: 'Marathon' izlazi 5. ožujka, Bungie objavio i spot Harmonyja Korinea za igru

‘Marathon’ izlazi 5. ožujka u 19 sati, a Bungie najavljuje da će igra od prvog dana podržavati cross play i cross save na PS5, Xbox Series X|S i Steamu. U istom paketu najava objavljen je i službeni glazbeni spot ‘In Death We’ve Just Begun’, smješten u svijet igre i fokusiran na opasan posao Runnera na Tau Cetiju IV.

Spot su režirali Harmony Korine i Sam Goldwater, a glazbu potpisuje Ryan Lott iz Son Luxa, dok je Poppy zadužena za vokale i tekst. Bungie navodi i produkcijske detalje, miks je radio Chris Tabron u Brooklynu, a mastering Dave Kutch u New Yorku, što je jasna poruka da ‘Marathon’ uz gameplay jako gura i stil, glazbu i identitet svijeta.

Bungie je ujedno objavio i detalje o prvoj sezoni i načinu na koji planiraju dugoročno voditi igru. ‘Marathon’ kreće s tromjesečnim sezonama koje bi trebale donositi novi gameplay, opremu, priču, promjene zona i ažuriranja napredovanja. Naglašavaju i da se sadržaj planira razvijati kroz sezone, bez klasičnih ekspanzija.

Za one koji žele ‘Marathon’ izvan ekrana, najavljena je i ‘Marathon Collection [001]’ s dva artikla, Logo Hat i WEAVEworm Plush. Bungie dodaje da je i dalje moguće naručiti ‘Marathon Collector’s Edition’ kroz Bungie Store.

U samoj igri igrači istražuju izgubljenu koloniju na Tau Cetiju IV kao biokibernetički Runner, uz prijetnje neprijateljskih sigurnosnih snaga, suparničkih Runnera i nepredvidivih uvjeta okruženja, dok je cilj doći do plijena i preživjeti. ‘Marathon’ izlazi u Standardnom i Deluxe izdanju, a za igranje je potrebna internetska veza pri lansiranju te pretplata na konzoli, koja se prodaje zasebno. Bungie napominje i da cross save traži internetsku vezu, kopiju igre za svaku platformu na kojoj se igra te povezivanje mrežnog računa s Bungie.net računom.