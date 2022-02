Nakon što su na CES-u predstavili dva modela iz nove serije '30' TCL je u Barceloni danas prikazao još pet uređaja iz istoimene linije mobilnih telefona.

- Želimo pokazati predanost demokratizaciji tehnologije kako bi veći broj ljudi imao pristup pouzdanim, snažnim i inovativnim telefonima - rekao je Aaron Zhang iz TCL-a, kompanije koja je kod nas trenutno puno poznatija po televizorima.

Novi modeli su TCL 30 E, SE, TCL 30, TCL 30+ i TCL 30 5G kao najatraktivniji model iz linije.

Svi modeli tako imaju trostruku kameru s glavnim senzorom od 50 megapiksela, dok je jedino na TCL 30 E dvostruka kamera. Isto tako, TCL 30+ i TCL 30 5G imaju širokokutnu prednju kameru. Naravno, sve kamere opremili su algoritmom za prepoznavanje scena, kako bi snimili kvalitetnije fotografije u raznim uvjetima.

Prva dva modela u seriji imaju 6,52-inčni ekran s mini zubom, dok su preostali uređaji dobili 6,7-inčni FHD+ AMOLED ekran. Uz to, ekrani su dobili TŰV Rheinland certifikat i TCL-ovo rješenje za zaštitu oči NXTVISION.

Na svim uređajima je približno ista baterija. Naime, prva dva modela imaju 5000 mAh, dok preostali trojac ima bateriju od 5010 mAh, što bi sigurno trebalo izdržati više od cijelog dana korištenja, no u to ćemo se uvjeriti kad ovi uređaji stignu na naša tržišta. Jednako tako, atraktivniji trojac podržava 18W punjenje, što je solidno, no ne i toliko brzo kao kod nekih drugih uređaja u klasi.

Atraktivniji trojac dolazi sa 128 GB memorije.

Dostupnost:

TCL 30 5G dolazi u travnju i stajat će 269 eura (128GB), 249 eura (64 GB)

TCL 30+ već je dostupan u određenim regijama, stoji 199 eura

TCL 30 već je dostupan i stoji 179 eura

TCL 30 SE stoji od 149 eura

TCL 30 E stiže u travnju, stajat će od 139 eura

TCL 30 5G tako će mnogima biti najzanimljiviji, a očekuje se da bi u Europi trebao biti dostupan od lipnja. Uz 6,7-inčni Amoled i Android 12, od specifikacija treba istaknuti da dolazi s MediaTek Dimensity 700 procoesorom, 64/128 GB memoriej i 4GB RAM-a. Uz 50 mpx kameru (f/1,8) tu su dubinska i makro kamera od 2 megapiksela, a rezolucija prednje je 13 mpx (f/2,3). Senzor otiska prsta je na bočnoj strani, a ima 18W punjenje baterije od 5010 mAh.

Stiže i 5G tablet za 'siću'

TCL je uz pet telefona prikazao i nove tablete. Nxtpaper Max 10 stiže nakon nedavno predstavljenog modela 10s, a nudit će ga u WiFi i 4G varijantama. Dolazi s ekranom od 10,36 inča i višeslojnim sustavom koji bi trebao smanjiti količinu plavog svjetla i zaštiti oči.

TCL Tab 10 HD 4G imat će bateriju od 5500 mAh, koja bi trebala biti dovoljna za cijeli dan surfanja i čitanja, a imat će i osmojezgreni procesor.

Uz njega, tu je Tab 10s 5G, koji je, kako ističu, jedan od prvih povoljnih 5G tableta. Ima 10,1-inčni FHD ekran, bateriju od 8000 mAh i 4GB radne memorije.

Uskoro će mu pridružiti i 12-inčni model Tab Pro 12 5G.

Kineska kompanija na sajmu u Barceloni je prikazala i novi 5G router koji isporučuje Wi-Fi 6 povezivost i na koji se može spojiti 256 korisnika. Uz njega, novi je i Linkzone LTE CAT6 prijenosni mobilni Wi--Fi. On stiže tijekom ljeta, dok će 5G router doći nešto prije na tržište.