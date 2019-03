Tek nakon salve bijesa odlučili skinuti igru sa silovanjem žena

Nakon brojnih kritika i online peticije, Valve je danas objavio kako sa svoje trgovine Steam uklanjaju igru Rape Day u kojoj su igrači trebali silovati i ubijati žene tijekom zombi apokalipse da bi mogli napredovati.

No pitanje je zašto je takva igra uopće propuštena na Steam.

Rape Day se na Steamu nudio na prodaju s opisom igre u kojem su se navodili 'nasilje, seksualni napad, seks bez pristanka, opsceni govor, nekrofilija i incest'. Igra je izazvala bijes mnogih te je pokrenuta peticija za zabranu igre koja je prikupila više od 3000 potpisa.

Valve je u postu ponudio šturo objašnjenje u kojem navode kako je stav oko većine onog što nude reaktivan, jer moraju čekati što im dolazi na Steam Direct. Dodaju da potom moraju prosuditi o rizicima koje to predstavlja za Valve, developere partnere ili korisnike. Napisali su i kako su poduzeli značajne diskusije i 'otkrivanje činjenica' te procijenili da Rape Day predstavlja nepoznate troškove i rizike te da neće biti na Steamu, prenosi Kotaku.

No ne navode kakvi su to rizici i troškovi te na koji su način analizirali sve to.

Valve je i prije bio pod napadima zbog svojeg ležernog pristupa u kontroli onog što će prodavati, a lani su bili primorani ukloniti igru u kojoj su igrači sudjelovali u simulaciji pucnjave u školi.