Telemach svim korisnicima diže 'gige', sad imaju i svoj mobitel

Poslovanje Telemacha Hrvatska je u uzlaznoj putanji s rastom svih najvažnijih pokazatelja, a s nastavkom investicija u infrastrukturu, proizvode i usluge plan je i dalje zadržati pozitivne trendove, istaknuo je u srijedu predsjednik uprave tog telekoma Adrian Ježina.

- O konkretnim poslovnim brojkama još ne možemo govoriti, ali zadovoljni smo rastom svih poslovnih pokazatelja te ukupnog tržišnog udjela u 2022. godini na 19,7 posto (s prethodnih 19,2 posto) - rekao je Ježina za Hinu na predstavljanju novih proizvoda i usluga.

Iznio je i da je United Grupa koja vlasnički stoji iz Telemacha, u gotovo tri godine otkako Telemach posluje u Hrvatskoj uložila više od pola milijarde eura.

S obzirom na uvođenje indeksne klauzule zbog inflacije u cjenik tj. povećanje cijena za 8,2 posto od 1. kolovoza ove godine, ne primjećuju, kaže, neke promjene u korisničkoj (pretplatničkoj) bazi.

U mobilnoj su mreži tako ovog ljeta došli do 1,1 milijuna korisnika, uključujući i one koji su bili u roamingu (turisti), dok su s brzom, gigabitnom optičkom (fiksnom) mrežom došli do 150 tisuća kućanstava koje imaju mogućnost priključivanja.

Pozitivnim je ocijenio i razvoj i korištenje mobilne 5G mreže, kojom sada pokrivaju 50 posto hrvatske populacije, a vjeruje da će se i to povećavati.

Dižu 'gigabajte', a sad imaju i Telemach telefon

Neovisno o postojanju ugovorne obveze, korisnicima Start paketa, koji trenutačno imaju 6 GB mjesečnog prometa, iznos se udvostručuje na 12 GB, dok će oni koji imaju Top paket umjesto dosadašnjih 40 GB imati 60 GB podatkovnog prometa.

Ovo je nova promjena u tarifnim paketima za Telemach korisnike, no cijena paketa ostaje ista i sve se počelo primjenjivati od srijede, 20. rujna.

Uz tarifne promjene, Telemach ove jeseni predstavlja i vlastiti Telemach 5G telefon, za koji kažu da ga uvode kako bi kvalitetom i cijenom svima omogućili dostupnost 5G tehnologija.

- 'S namjerom da vrhunsko iskustvo naše brze 5G mreže učinimo dostupnim što većem broju korisnika, u Telemachu smo pripremili jedinstvenu ponudu koja svim našim korisnicima, ali i onima koji će to tek postati, omogućuje bezbrižno surfanje super brzom 5G mrežom. Naše mobilne pakete smo, bez promjene cijena, značajno obogatili dodatnim gigabajtima te smo osigurali 5G telefon visoke kvalitete po vrlo prihvatljivoj cijeni. Zahvaljujući ovoj jedinstvenoj ponudi naša ulaganja u 5G infrastrukturu sada dobivaju pravi smisao jer tehnologiju stavljamo u punu funkciju i na raspolaganje našim korisnicima. Time potvrđujemo našu predanost u pružanju najbolje vrijednost za novac i osiguravanju vrhunskog korisničkog iskustv - izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska te dodao da će sada korisnici s gotovo bilo kojeg mjesta u Hrvatskoj moći doživjeti pravo 5G iskustvo.

Foto: Žiga Intihar

Što nudi telefon?

Telemach 5G telefon je Android uređaj koji je nastao u suradnji sa ZTE-om. Mobitel ima IPS zaslon veličine 6.52 inča i s rezolucijom od 720 x 1600 piksela. Dolazi s dvostrukom kamerom od 50 + 2 mpx s LED bljeskalicom i 5 MP selfie kamerom

Damir Vrsajković, izvršni direktor razvoja proizvoda naglasio je kako Telemach 5G telefon odgovara na korisničke potrebe rada na brzoj i pouzdanoj mreži te omogućuje još brže i efikasnije dijeljenje znatno veće količine podataka.

Dolazio sa 4 GB RAM-a i 128 GB memorije te 5000 mAh baterijom i jamstvom od 36 mjeseci..