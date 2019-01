Tenisice za budućnost: Vežu se same i njima upravlja mobitel

"Recite zbogom vezicama na tenisicama", tim je riječima na prezentaciji novih tenisica okupljene pozdravio Michael Donaghu, direktor iz Nikea zadužen za inovacije. Ovaj veliki div tako je na tržištu predstavio svoje druge tenisice bez vezica, Nike Adapt BB, poboljšanu verziju njihovih prvih tenisica bez vezica Hyperadapt 1.0.

Kreirane su za košarku, što se može vidjeti i po dodatku u nazivu BB. Kako kažu iz Nikea najvažnije kod ovih tenisica je da savršeno prianjaju stopalu, što je najvažnije i svakom igraču. Za razliku od prijašnjeg modela kojeg se moglo kontrolirati pritiskom na gumb koji se nalazi na tenisicama, na ovom novom modelu snaga vezica određuje se isključivo uz pomoć aplikacije, piše Business Insider.

Namijenjene su igračima košarke, no unatoč velikom broju zvijezda koje možemo gledati na terenima NBA-a, kažu kako broj igrača, onih amatera koji uživaju u košarci i kupuju tenisice, ima sve manje, a očekuje se kako će se pad nastaviti i ove godine.

Foto: Nike

Tenisice su pak dovoljno 'pametne' da se same prilagode nozi, a uz pomoć aplikacije može se i zamijeniti boja na dnu tenisica. Prodavat će se po cijeni od 350 dolara, a prodaje će započeti u veljači, i puno su jeftinije od prijašnjeg modela koji se prodavao po cijeni od 720 dolara. Dolaze uz bežično punjenje, a nakon tri sata punjenja tenisice je moguće nositi dva tjedna bez novog punjenja.

Nike tako ovim putem najavljuje nove tehnološke mogućnosti obuće, koju će iskoristiti i kako bi prikupili niz podataka o korisnicima obuće, ako im to oni dozvole, naravno. Podaci bi se mogli iskoristiti za praćenje njihovih pokreta i učinaka, što bi moglo pomoći i kod razvoja novih proizvoda i usluga, mogućnosti obuće koja će zasigurno u budućnosti biti drugačija od one kakva nam je poznata danas. "Mi u biti tako na noge sportaša diljem svijeta stavljamo pokretni istraživački centar", naglašava Donaghu.

