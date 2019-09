'Tesla bi bio ponosan': Musk je najavio širenje i na Hrvatsku

Elon Musk, izvršni direktor Tesle, otkrio je kako se ta tvrtka koja proizvodi električne automobile početkom iduće godine planira proširiti u Europi, a to uključuje i Hrvatsku.

Musk je na Twitteru napisao kako se iduće godine nada proširenju na "Slovačku, Hrvatsku, Srbiju i većinu istočne Europe".

Hoping to open in Slovakia, Croatia, Serbia & most of Eastern Europe early next year. Finally, we will do Nikola Tesla proud by having his cars in his countries of origin!