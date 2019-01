Tesla gradi tvornicu u Šangaju: Prvi Model 3 do kraja godine

Američki proizvođač električnih automobila Tesla počinje u ponedjeljak graditi tvornicu u Šangaju kako bi mogao prodavati vozila kineskim klijentima i izbjeći carine uvedene u sklopu trgovinskog rata Kine i SAD-a, izjavio je Teslin čelnik Elon Musk.

Plan o gradnji tvornice u Kini najavljen je u srpnju, s predviđenim konačnim godišnjim proizvodnim kapacitetom od 500.000 vozila, što će predstavljati dramatično povećanje dosadašnjeg obujma proizvodnje i omogućit će izravniji pristup najvećem svjetskom tržištu električnih vozila, poručili su iz Tesle.

Tvornica u Šangaju bit će prva Teslina proizvodna linija izvan Sjedinjenih Država.

- Veselimo se današnjem početku gradnje @gigatvornice Tesla Shanghai - objavio je Musk na Twitteru.

- Cilj nam je završiti početnu fazu građevinskih radova ovoga ljeta, početi proizvoditi Model 3 krajem godine i dosegnuti veliki obujam proizvodnje u sljedećoj godini - dodao je.

Kineski mediji navode da će se Musk pojaviti u Šangaju na otvorenju gradilišta tvornice, za koju Bloomberg News procjenjuje da bi mogla stajati pet milijardi dolara.

Glasnogovornica Tesle kazala je za AFP da nije ovlaštena potvrditi Muskov dolazak niti objaviti druge detalje prije kraja današnje ceremonije.

Teslino ulaganje u Šangaju vremenski se poklopilo s pojačanim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa na domaće tvrtke da zadrže radna mjesta u SAD-u i s kontinuiranim trgovinskim sukobom Pekinga i Washingtona, uobličenim u carine koje obuhvaćaju razmjenu vrijednu stotine milijardi dolara.

Analitičari smatraju da će proizvodnja u Kini omogućiti Tesli da izbjegne carine, koje su podigle cijene njegovih automobila na kineskom tržištu.

Pritom su izgledi za kinesko tržište potrošačkih dobara u posljednje vrijeme pogoršani. Tako je Apple prošlog tjedna uznemirio javnost sniženim procjenama prihoda zbog posustajanja potražnje u Kini i trgovinskog rata.

Shanghai Giga will produce affordable versions of 3/Y for greater China. All Model S/X & higher cost versions of Model 3/Y will still be built in US for WW market, incl China.