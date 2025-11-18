Tesla i ostali na aparatima! Kinezi najavili EV s dometom od 1000 km! Puni se u par minuta

Ultimativni električni automobil koji može prijeći udaljenost jednaku onoj automobila s punim spremnikom benzina, napuniti se za nekoliko minuta kao benzinci i dizelaši i ne izgubiti pola snage čim temperature padnu ispod nule? Takva tehnologija dosad je bila izvan dosega. No, kineski automobilski div Dongfeng Motor tvrdi da je na pragu rješenja koje će zauvijek eliminirati dva najveća straha vozača električnih vozila: anksioznost zbog dometa i dugo čekanje na punionicama.

Na Svjetskoj konferenciji o baterijama 2025, Dongfeng je predstavio planove koji ne zvuče samo ambiciozno, već i kao znanstvena fantastika. U središtu svega su nova generacija solid-state baterija i prateća platforma za superbrzo punjenje, tehnologije koje bi trebale ući u masovnu proizvodnju već 2026. godine.

Baterija koja mijenja pravila igre

Ključ Dongfengove vizije je nova solid-state baterija.

Za razliku od konvencionalnih litij-ionskih baterija koje koriste tekući elektrolit, solid-state tehnologija ga zamjenjuje čvrstim materijalom. Ova promjena donosi drastično poboljšanje sigurnosti i, što je najvažnije, energetske gustoće.

Dongfeng cilja na masovnu proizvodnju baterije s energetskom gustoćom od impresivnih 350 Wh/kg do rujna 2026. godine, a pilot-proizvodna linija kapaciteta 0,2 GWh već je u pogonu. Za prosječnog vozača, ova brojka znači samo jedno: domet. Procjenjuje se da će električni automobili opremljeni ovom baterijom moći prijeći više od 1000 kilometara (620 milja) s jednim punjenjem. To bi značilo da gradska vožnja tjednima bez punjenja i međugradska putovanja bez zaustavljanja postaju stvarnost.

Tesla ovo može samo sanjati

Osim impresivnog dometa, nova tehnologija rješava dvije najveće boljke postojećih električnih vozila: performanse na hladnoći i sigurnost. Zahvaljujući posebnoj kemijskoj formuli koja uključuje ternarnu katodu visokog kapaciteta, silicij-ugljičnu anodu i kompozitni čvrsti elektrolit, baterija pokazuje izvanredne rezultate u ekstremnim uvjetima.

Testiranja su pokazala da čak i na ledenih -30°C, baterija zadržava više od 72% svog kapaciteta, što je značajno poboljšanje u odnosu na konvencionalne baterije koje u istim uvjetima zadržavaju tek oko 60%.

Sigurnost je podignuta na novu razinu. Baterija je uspješno prošla test sigurnosti u toplinskoj komori na 170°C, što daleko nadmašuje kineski nacionalni standard od 130°C i pruža znatno veću marginu sigurnosti od toplinskog otkazivanja.

Brzina punjenja

Revolucionarna baterija samo je polovica priče.

Dongfeng je istovremeno predstavio i platformu "Mach Super-kV", ultravisokonaponsku arhitekturu od 1200 V. Ova platforma, opremljena snažnim silicij-karbidnim (SiC) modulom od 1700 V vlastitog razvoja, omogućuje nevjerojatne brzine punjenja.

Marketinške tvrdnje su hrabre: "1 sekunda punjenja za 2,5 km dometa". Praktičniji i jednako zapanjujući podatak je mogućnost dodavanja 450 kilometara dometa u samo 5 minuta na punjaču snage 2 MW. To je manje vremena nego što je potrebno za točenje spremnika goriva, čime se u potpunosti eliminira argument o dugom čekanju na punionicama. Platforma također podržava autonomno punjenje i beskontaktno plaćanje, čineći cijeli proces još jednostavnijim.

Dongfeng u Hrvatskoj

Dok ove futurističke najave odjekuju svijetom, marka Dongfeng već je prisutna na hrvatskom tržištu zahvaljujući zastupniku Auto Hrvatska.

Jedan od modela koji je uspješno probio led je Forthing T5 EVO, atraktivni kompaktni SUV. Pokretan 1,5-litrenim Mitsubishi turbo motorom sa 177 KS i uparen sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem, T5 EVO se pokazao ključnim za početni uspjeh marke kod nas.

Najave iz Kine pokazuju da je Dongfeng ozbiljan u svojoj namjeri da postane globalni lider u elektrifikaciji. Njihov pristup nije samo razvoj jedne komponente, već stvaranje cjelovitog ekosustava koji uključuje bateriju, platformu i sustave punjenja.