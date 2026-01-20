Tesla mijenja pravila igre: Full Self-Driving više se neće kupovati, samo iznajmljivati

Tesla će prestati prodavati Full Self-Driving kao jednokratnu opciju i prebaciti ga isključivo na pretplatu nakon 14. veljače 2026., objavio je Elon Musk. Trenutno se u SAD-u FSD (Supervised) može kupiti za 8000 dolara ili uzeti kao pretplata za 99 dolara mjesečno, a Tesla na svojim stranicama i dalje navodi obje opcije. Musk u objavi nije rekao hoće li se cijena pretplate mijenjati ni što će točno biti s postojećim kupcima koji su FSD već platili unaprijed.

Ovo je velik zaokret jer je Tesla godinama gurala ideju da je FSD ‘investicija’ koja će s vremenom vrijediti sve više. U jednom trenutku cijena je u SAD-u bila i 15.000 dolara, prije nego što se spustila na 8000 i paralelno nudila kroz pretplatu. Sada se čini da Tesla želi više ljudi prebaciti na mjesečno plaćanje, što je stabilniji prihod i lakše se ‘proda’ onima koji nisu spremni odmah izdvojiti veliku svotu.

Treba naglasiti i ono što Tesla sama piše sitnim slovima: FSD je i dalje sustav asistencije i traži aktivni nadzor vozača. Stručni mediji podsjećaju da je FSD (Supervised) pod povećalom regulatora, uključujući istragu američke NHTSA nakon prijava o incidentima i sudarima. Drugim riječima, promjena naplate dolazi u trenutku kad Tesla istovremeno pokušava širiti bazu korisnika i smiriti pritisak oko sigurnosti i marketinga.

Što to znači za Europu i Hrvatsku? Prvo, FSD funkcije i dostupnost u Europi ovise o regulativi, a oko šireg odobrenja već mjesecima traje natezanje. Tesla je ranije tvrdila da bi u Nizozemskoj mogla dobiti regulatorni ‘zeleni signal’ u veljači 2026., ali dio izvora navodi da je regulator tu priču osporavao ili barem nije potvrdio Teslinu verziju. Zato je realno očekivati da će pretplata i značajke po tržištima dolaziti u etapama, a ne svugdje odjednom.

Za kupce je ključna poanta jednostavna: ako ste dosad računali na to da ćete kupti jednom i biti mirni, Tesla ide u smjeru plaćanja kontinuirano dok se usluga koristi. To nekima može biti bolja opcija, primjerice za one koji auto mijenjaju često ili žele FSD samo za putovanja, ali drugima će biti frustracija jer se još jedna funkcija pretvara u mjesečni trošak. Više detalja bi trebalo biti jasnije kako se približava 14. veljače i kad Tesla objavi precizne uvjete po regijama.