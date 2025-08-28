Tesla nastavlja pad, a prodaja novih automobila u Europi raste

Prodaja novih automobila u Europi porasla je u srpnju za 5,9 posto, pri čemu je rast prodaje u Njemačkoj nadomjestio pad u Britaniji, Francuskoj i Italiji, pokazali su najnovji podaci Europskog udruženja proizvođača automobila, objavljeni u četvrtak.

Prodaja u Europskoj uniji, Velikoj Britaniji i na području Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) dosegnula je u srpnju 1,09 milijuna automobila, pokazali su podaci ACEA-e.

Pritom je prodaja u Njemačkoj porasla je 11,1 posto, a u Ujedinjenom Kraljevstvu pala za 5 posto u Francuskoj za 7,7 posto, a u Italiji za 5,1 posto. Rast prodaje ostvaren je i u Španjolskoj, za 17,1 posto, Poljskoj, 16,5 posto te Austriji, za čak 31,6 posto.

Tesla je u srpnju izgubila tržišni udio sedmi mjesec zaredom unatoč rastu ukupne prodaje električnih automobila te zaostaje za konkurentom, kineskim BYD-jem, koji je prvi put uključen u mjesečne podatke o prodaji. Prodaja Tesle pala je za 40,2 posto, čime je tvrtka smanjila svoj tržišni udio na 0,8 u odnosu na 1,4 posto prije godinu dana. dok je prodaja BYD-a skočila za 225,3 posto, dajući kineskom proizvođaču automobila 1,2 posto tržišta.

Europski proizvođači automobila poput Volkswagena pripremaju teren za proizvodnju novih modela kako bi se suprotstavili kineskim konkurentima na rastućem europskom tržištu električnih vozila te kako bi se na profitabilan način pridržavali propisa koji potiču korištenje električnih vozila.

U međuvremenu, izvršni direktor ACEA-e Ola Kaellenius supotpisao je u srijedu pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen u kojem se navodi da ciljevi EU-a za smanjenje emisija CO2 iz vozila, uključujući 100-postotno smanjenje za automobile do 2035, više nisu izvedivi.