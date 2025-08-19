Vrte se milijarde: Kineski proizvođači električnih vozila po prvi put više ulažu u inozemstvu

Kineski proizvođači električnih vozila sve više ulažu u tvornice izvan Kine, nastojeći povećati konkurentnost u odnosu na Teslu i druge globalne proizvođače takvih automobila, pokazuje izvješće američke konzultantske kompanije Rhodium Group.

Ulaganja kineskih kompanija iz opskrbnog lanca za električne automobile u tvornice izvan Kine prošle su godine nadmašila investicije u domaće pogone, i to prvi put otkad se vodi evidencija, odnosno od 2014., objavio je Rhodium.

Najveći dio najavljenih prekograničnih investicija, odnosno 74 posto, uloženo je u tvornice baterija, navodi se u izvješću. Istovremeno se "brzo povećavaju" ulaganja u pogone za sklapanje vozila, napominju iz Rhodiuma.

Kineski proizvođači automobila na domaćem se tržištu suočavaju s iznimno oštrom konkurencijom, dok im izvoz opterećuju visoke carine. Povećavanjem ulaganja u inozemstvu kineske kompanije nastoje od stranih država pridobit podršku za tržišno širenje.

"Sve snažniji regulatorni otpor odredišnih tržišta poput EU‑a povećava prepreke ulasku na tržište i potaknut će još više kineskih kompanija da uspostave lokalnu proizvodnju", navodi se u Rhodiumovom izvješću.

Vrijednost ulaganja kineskih proizvođača električnih automobila u domaće pogone potonula je u 2024. na 15 milijardi dolara, nakon što je u 2023. iznosila čak 41 milijardu dolara, prema podacima Rhodiuma. Najviša vrijednost ulaganja zabilježena je u 2022., kad su najavljene investicije u kineske projekte iznosile 90 milijardi dolara, napominje Rhodium.

Iako su ulaganja izvan Kine i dalje znatno niža od tih rekordnih razina, u 2024. prvi su put blago nadmašila iznos domaćih ulaganja, stoji u izvješću, u kojem se ne navode konkretne brojke.

Ulaganja rastu i ove godine

U drugom tromjesečju ove godine automobilski sektor zauzeo je drugo mjesto na ljestvici najaktivnijih kineskih ulagatelja izvan zemlje, prema drugom Rhodiumovom istraživanju objavljenom krajem srpnja. Na prvom mjestu našao se sektor sirovina i metala.

"Proizvođači dijelova za električne automobile bili su, prema našim podacima, aktivniji nego inače, uz osam transakcija vrijednih više od 100 milijuna dolara", navodi se u srpanjskom izvješću, uz napomenu da je najveću transakciju najavio proizvođač sirovina za baterije GEM, koji planira uložiti 293 milijuna dolara u proširenje svog pogona u Indoneziji.

Nekoliko projekata tvornica u inozemstvu najavljenih tijekom proteklih godina već je i stavljeno u pogon, napominje Reuters. Tako je u petak Great Wall Motor otvorio prvu tvornicu u Brazilu, dok je BYD proizvodnju u svojoj prvoj brazilskoj tvornici započeo u srpnju, iako mu je ranije ove godine izrečena novčana kazna zbog kršenja prava radnika. Kineski div od siječnja do srpnja prodao je u inozemstvu više od 545 tisuća vozila, premašivši ukupni rezultat iz 2024. kad je na strana tržišta isporučio preko 417 tisuća automobila, izračunali su u CNBC-u na temelju javno dostupnih podataka.

U lipnju je kineski dobavljač baterija Envision objavio da je službeno započeo proizvodnju u svojoj prvoj tvornici u Francuskoj.