Tesla otpušta 9 posto radnika, ali Musk kaže da nema panike

Tesla će otpustiti otprilike 9 posto svojih radnika, napisao je Elon Musk u pismu za zaposlenike u kojem objašnjava da je ovo težak, ali potreban potez za kompaniju. Nakon što je pismo procurilo u javnost, sam Musk ga je podijelio na Twitteru.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx