Prema preliminarnim podacima analitičke tvrtke Dataforce, tijekom rujna u Europi je registriran čak 40.971 primjerak Tesle Model Y. I na drugim mjestu naprodavanijih je Teslin model
EU TRŽIŠTE
Tesla pomela konkurente u Europi: Model Y prodaje se bolje od svih Opela zajedno
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Tesla je u rujnu ostvarila rezultat kakav se rijetko viđa na europskom automobilskom tržištu. Njezini električni automobili Model Y i Model 3 zauzeli su prva dva mjesta na ljestvici najprodavanijih novih automobila, ispred svih benzinskih, dizelskih i hibridnih konkurenata. Štoviše, samo je Model Y ostvario više registracija nego kompletna ponuda Opela ili Forda.
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