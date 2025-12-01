Obavijesti

Komentari 1
OSTAO IM CIJELI PROSINAC

Tesla ruši rekorde u Norveškoj: Nitko nije prodao toliko vozila

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MARIE MANNES/REUTERS

Najveći doprinos Teslinu rezultatu dao je najprodavaniji crossover Model Y, a ukupna prodaja marke u Norveškoj od siječnja do studenoga porasla je 34,6% u odnosu na isto razdoblje lani

Tesla je u 2025. godini srušila norveški godišnji rekord prodaje automobila, prodavši više vozila nego ijedan proizvođač u jednoj godini otkako se vode statistike. Prema podacima Norveške cestovne federacije (OFV), američki proizvođač električnih vozila nadmašio je dosadašnji rekord Volkswagena iz 2016. godine, i to mjesec dana prije kraja godine, piše Reuters.

Najveći doprinos Teslinu rezultatu dao je najprodavaniji crossover Model Y, a ukupna prodaja marke u Norveškoj od siječnja do studenoga porasla je 34,6% u odnosu na isto razdoblje lani. Time je kompanija uspjela nadvladati pad popularnosti u većem dijelu Europe, gdje je brend pogođen negativnim reakcijama na političke stavove izvršnog direktora Elona Muska.

Samo u studenome Tesla je registrirala 6.215 novih vozila, čime je ukupan broj registracija u prvih 11 mjeseci dosegnuo 28.606 – znatno iznad Volkswagenovog rekorda od 26.575 prodanih automobila iz 2016. godine.

UF, KOLIKO NULA... Pogledajte koliku isplatu će Teslini dioničari isplatiti Musku. Ali postoji jedna bitna caka...
Pogledajte koliku isplatu će Teslini dioničari isplatiti Musku. Ali postoji jedna bitna caka...

Ukupna prodaja automobila u Norveškoj porasla je čak 70% u studenome, ponajviše zbog požurene potražnje kupaca koji žele izbjeći najavljeni porast poreza na električna vozila od siječnja. „Trenutno vlada prava automobilska euforija“, izjavio je za Reuters direktor OFV-a Geir Inge Stokke.

Električna vozila činila su 97,6% svih novih registracija u studenome, što potvrđuje norveški dugogodišnji plan da do 2025. potpuno ukine prodaju automobila s benzinskim i dizelskim motorima.

Iako je Norveška za Teslu relativno malo tržište, zemlja je odigrala ključnu ulogu u njezinom globalnom rastu i bila je prva država izvan Sjeverne Amerike u kojoj su se Tesla vozila masovno prodavala.

Globalno, međutim, Tesla se suočava s drugačijom slikom. Prema analitičkoj kući Visible Alpha, očekuje se da će isporuke kompanije u 2025. pasti za 7%. U Europi je pad prodaje dosegnuo oko 30% od početka godine do listopada, a negativni trend nastavio se i u studenome.

Prodaja Modela Y u Norveškoj jest oslabila početkom godine, ali je ponovo porasla nakon predstavljanja dugo iščekivane nadogradnje u drugom tromjesečju.

Komentari 1
