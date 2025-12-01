Tesla ruši rekorde u Norveškoj: Nitko nije prodao toliko vozila

Tesla je u 2025. godini srušila norveški godišnji rekord prodaje automobila, prodavši više vozila nego ijedan proizvođač u jednoj godini otkako se vode statistike. Prema podacima Norveške cestovne federacije (OFV), američki proizvođač električnih vozila nadmašio je dosadašnji rekord Volkswagena iz 2016. godine, i to mjesec dana prije kraja godine, piše Reuters.

Najveći doprinos Teslinu rezultatu dao je najprodavaniji crossover Model Y, a ukupna prodaja marke u Norveškoj od siječnja do studenoga porasla je 34,6% u odnosu na isto razdoblje lani. Time je kompanija uspjela nadvladati pad popularnosti u većem dijelu Europe, gdje je brend pogođen negativnim reakcijama na političke stavove izvršnog direktora Elona Muska.

Samo u studenome Tesla je registrirala 6.215 novih vozila, čime je ukupan broj registracija u prvih 11 mjeseci dosegnuo 28.606 – znatno iznad Volkswagenovog rekorda od 26.575 prodanih automobila iz 2016. godine.

Ukupna prodaja automobila u Norveškoj porasla je čak 70% u studenome, ponajviše zbog požurene potražnje kupaca koji žele izbjeći najavljeni porast poreza na električna vozila od siječnja. „Trenutno vlada prava automobilska euforija“, izjavio je za Reuters direktor OFV-a Geir Inge Stokke.

Električna vozila činila su 97,6% svih novih registracija u studenome, što potvrđuje norveški dugogodišnji plan da do 2025. potpuno ukine prodaju automobila s benzinskim i dizelskim motorima.

Iako je Norveška za Teslu relativno malo tržište, zemlja je odigrala ključnu ulogu u njezinom globalnom rastu i bila je prva država izvan Sjeverne Amerike u kojoj su se Tesla vozila masovno prodavala.

Globalno, međutim, Tesla se suočava s drugačijom slikom. Prema analitičkoj kući Visible Alpha, očekuje se da će isporuke kompanije u 2025. pasti za 7%. U Europi je pad prodaje dosegnuo oko 30% od početka godine do listopada, a negativni trend nastavio se i u studenome.

Prodaja Modela Y u Norveškoj jest oslabila početkom godine, ali je ponovo porasla nakon predstavljanja dugo iščekivane nadogradnje u drugom tromjesečju.