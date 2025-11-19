Pogledajte koliku isplatu će Teslini dioničari isplatiti Musku. Ali postoji jedna bitna caka...

Dioničari su na skupštini u Austinu podržali plan kojim Musk ne prima plaću ni bonus, nego isključivo dioničke isplate vezane uz izvedbu. Glasanje je prošlo s više od 75 posto “za”, čime je potvrđen najveći paket te vrste u povijesti, ali tek ako se ispune zacrtani ciljevi.

Što točno Musk mora ostvariti: plan ima 12 “stepenica” tržišne vrijednosti - od 2 milijarde dolara pa sve do 8,5 milijardi - koje se moraju održati i kao 30-dnevni i kao 6-mjesečni prosjek. Uz to idu operativne mete (proizvodnja, robotaksi, humanoidni roboti, dobit), a svaka postignuta stepenica otključava novu isplatu dionica. Drugim riječima, bez skoka vrijednosti Tesle i isporuke novih proizvoda nema isplate.

Zašto je ovo kontroverzno?

Plan dolazi nakon što je sud u saveznoj državi Delaware 2024. poništio raniji paket od 56 milijardi, ocijenivši ga nepravednim prema dioničarima. Uoči novog glasanja utjecajni savjetnik ISS preporučio je da se glasa protiv, a protiv je bio i norveški državni mirovinski fond kao veliki ulagač, upozoravajući na veličinu paketa, razrjeđenje i “ovisnost o jednoj osobi”. Ipak, većina dioničara stala je uz Muska.

Što to znači za Teslu i tržište?

Zagovornici tvrde da je paket “zaključavanje” Muska uz Teslu i jasan poticaj za pretvaranje tvrtke iz proizvođača EV-ova u širu AI/robotiku (robotaksi, Optimus, vlastiti čipovi). Skeptici upozoravaju da su ciljevi povijesno visoki te da bi i parcijalni uspjeh Musku donio golemi udio, uz moguće razrjeđivanje ostalih ulagača. Ako bi ostvario sve mete, Tesla bi morala dosegnuti vrijednost od 8,5 bilijuna dolara - više nego danas zajedno neki od najvećih tehnoloških divova.

Plan je dakle odobren, ali je uvjetovan izvedbom u godinama koje dolaze. Ishod će ovisiti o tome može li Tesla isporučiti proizvode i brojke koje prate ambiciju - od robotaksija do masovne proizvodnje humanoidnih robota - i hoće li tržište taj smjer nagraditi. Tek tada će se vidjeti je li glasanje bilo vizija ili rizik koji se nije isplatio.